Серпуховичи признаны лучшими в конкурсе «Служба спасения 112 глазами детей»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Режиссёром видеоролика стала главный редактор телеканала «ОТВ-Серпухов» Олеся Акинфеева.
На церемонии награждения состоялась выставка детских работ, присланных на конкурс. Также ребятам устроили смотр пожарно-спасательной техники и автомобилей служб экстренного реагирования. Детям представилась возможность познакомиться с нюансами работы всех служб, примерить на себя роль сотрудника экстренных служб и задать любые вопросы специалистам.
Целью проведения детского творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» было повышение узнаваемости номера службы спасения среди подрастающего поколения.
Читайте также:
Семейный фестиваль рыбной ловли в Серпухове вышел на федеральный уровень.
В Коломну по обмену приехали китайские студенты.
Топ маршрутов по Подмосковью для осеннего уикенда.