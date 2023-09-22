Радио1
Главная / Новости / Общество/ Серпуховичи признаны лучшими в конкурсе «Служба спасения 112 глазами детей»

Серпуховичи признаны лучшими в конкурсе «Служба спасения 112 глазами детей»

22 сентября 2023, 10:33
Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Церемония награждения победителей V облачного конкурса «Служба спасения 112 глазами детей» состоялась в Подольске 21 сентября. По результатам конкурса, победу одержали участники из Серпухова.
Конкурсной работой от участников из Серпухова стал видеоролик, в создании которого приняли участие дети сотрудников «Юпитера» и воспитанник творческого объединения «Школьное телевидение», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Режиссёром видеоролика стала главный редактор телеканала «ОТВ-Серпухов» Олеся Акинфеева.


На момент окончания приёма заявок от конкурсантов насчитывалось свыше 2,5 тысяч творческих работ. Из которых насчитывалось около 400 коллективных работ.

На церемонии награждения состоялась выставка детских работ, присланных на конкурс. Также ребятам устроили смотр пожарно-спасательной техники и автомобилей служб экстренного реагирования. Детям представилась возможность познакомиться с нюансами работы всех служб, примерить на себя роль сотрудника экстренных служб и задать любые вопросы специалистам.

Целью проведения детского творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» было повышение узнаваемости номера службы спасения среди подрастающего поколения.

Читайте также:

Семейный фестиваль рыбной ловли в Серпухове вышел на федеральный уровень.

В Коломну по обмену приехали китайские студенты.

Топ маршрутов по Подмосковью для осеннего уикенда.
#серпухов
#конкурс
#фестиваль
#дети
#выставка
#студенты
#телевидение
#служба
Читайте нас в
АвтоВАЗ объявил о старте продаж в России новой Lada Granta Sport
22 сентября 2023, 10:12

Фото: istock / Vera Tikhonova

Обновленная версия Lada Granta Sport, доработанная дочерним предприятием АвтоВАЗа «Лада Спорт», поступила в продажу на российском рынке. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Автомобиль предлагается в кузове седан и лифтбек. Стоимость автомобиля с кузовом седан обойдется в 1 249 900 рублей, а лифтбек ― от 1 289 900 рублей. Автомобиль оснащен 16-клапанным 118-сильным двигателем объемом 1,6 литра вместе с пятиступенчатой механической трансмиссией. Автомобили также оснащены кондиционерами, подогревом сидений и зеркал, системой АБС, аудиосистемой, подушками безопасности и другими опциями.

Также «Лада Гранта Спорт» отличается от обычной модели аэродинамическим обвесом, а именно, новая машина оснащена порогами, спойлером на крыше багажника и измененными бамперами.

Читайте также: 

Автоэксперт Шкуматов оценил идею продления срока действия водительских прав

В Москве начали выявлять непристегнутых пассажиров

В Мурманской области в аварии с БТР погиб ребёнок


#автомобили
#автомобиль
#служба
#машина
Читайте нас в
В Москве задержан бывший жених Анастасии Волочковой
22 сентября 2023, 10:10

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Экс-жених балерины Анастасии Волочковой и «кондитерский король» Дмитрий Дюран задержан полицией в центре Москвы. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Около года назад кондитер-бизнесмен убедил многих инвесторов вложить деньги в расширение его фирмы Family Desert. Он заключил множество договоров на общую сумму свыше 100 миллионов рублей, после чего «пропал с радаров» и перестал возвращать долги. Кредиторы начали массово подавать заявления, полицией было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а Дюрана объявили в федеральный розыск, передает телеграм-канал SHOT.

Накануне «кондитерского короля» задержали в центре Москвы. Выяснилось, что все его фирмы ликвидированы, а сам он числится безработным. Дмитрия препроводили в СИЗО, ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Волочкова, узнав об аресте Дюрана, поспешила откреститься от него, хотя еще год назад публично называла своим женихом.






Читайте также:

В Болгарии арестовали связанного с Пригожиным бизнесмена

Гендиректора «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева арестовали на два месяца

Суд продлил арест бывшему возлюбленному Волочковой на два месяца

#деньги
#уголовное розыск
#долги
#бизнесмен
#кондитер
#сизо
Читайте нас в
Сотрудники УФСИН России по Московской области почтили память коллег
22 сентября 2023, 09:56

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области

Руководство, личный состав и ветераны УФСИН России по Московской области почтили память коллег в Николо-Архангельском храме, погибших при выполнении служебных обязанностей.
В Николо-Архангельском храме города Балашихи прошла панихида, посвященная Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Панихида прошла в рамках ежегодной Всероссийской акции «Вахта памяти».

Богослужение проводил председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии священник Михаил Куземка.
«Панихида с участием руководства и сотрудников УФСИН по Московской области в нашем храме проводится впервые. Заупокойные богослужения также будут проводиться 22 сентября в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы во всех исправительных учреждениях и следственных изоляторах Подмосковья. Сотрудники уголовно-исполнительной системы бережно хранят память о безвременно ушедших сослуживцах», — сказал священник Михаил Куземка.

Акция «Вахта памяти» проходит по всей России и посвящена погибшим при исполнении своих служебных обязанностей. 

Читайте также:

Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе.

В Балашихе восстанавливают стёкла в доме, пострадавшем от взрыва газа в соседней многоэтажке.

Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи.
#акция
#священник
#уфсин
#память
#сотрудники
#богослужения
#дома
#акции
#служба
Читайте нас в
Стало известно, сколько россиян хотели бы работать на фрилансе
Опрос: 42% россиян желают работать на фрилансе
22 сентября 2023, 09:56

Фото: iStock/Tatiana Buzmakova

Опрос показал, что 42% жителей России хотели бы работать на фрилансе. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Подработка» и медиахолдинга Rambler
С результатами исследования ознакомился RT, который сообщает, что хоть раз задумывались об уходе на фриланс 24% опрошенных. При этом, 18% хотели бы сделать такой формат своей основной работой.

Уточняется, что среди респондентов 9% уже работают на фрилансе полный день, а для 5% это является подработкой в свободное время.

Среди опрошенных нашлись и те (44%), кто не собирается переходить на фриланс. 

Россияне, принявшие участие в опросе, назвали преимущества такого вида работы. По мнению 34%, фриланс предоставляет свободный график работы, 24% отметили высокую заработную плату, ещё 21% привлекает удалённая занятость, а для 11% такая работа открывает возможности переезда в другие города или страны. Кроме того, для 5% важно участие одновременно в нескольких проектах, что также легче осуществить на фрилансе. 

Также удалось выяснить, специалисты каких профессий чаще выбирают свободную занятость. 28% опрошенных выступили за сферу IT, 13% получила сфера обслуживания, 9% – продажи. Также 8% проголосовали за образовательную область, в которой лидирует преподавание иностранных языков (7%). По 4% получили сферы красоты, туризма, здоровья. 

В опросе приняли участие свыше 54 тысяч россиян в возрасте от 18 до 45 лет из всех регионов страны.

Читайте также:

Россияне назвали профессии, которые может заменить ИИ

Россиянам назвали профессии с самыми быстрорастущими зарплатами

Путин заявил о рекордно низкой безработице среди россиян
#опрос
#работа
#россияне
#удалённая работа
Читайте нас в
В 9 округах Подмосковья проведён ямочный ремонт
22 сентября 2023, 09:37

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы Московской области провели ямочный ремонт покрытия, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд автомобилистов на территории 9 муниципалитетов.

Работы по устранению дефектов дорожного покрытия уже завершены в округах: Истра, Можайск, Егорьевск, Домодедово, Кашира, Мытищи, Волоколамск, Дмитров и Раменское, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники дорожной службы в регулярном порядке проводят осмотры дорог на случай выявления дефектов и оперативно устраняют их.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Читайте также:

На подмосковных дорогах по просьбам жителей построят 17 км линий освещения.

По результатам голосования жителей в Подмосковье отремонтировали более 250 дорог.

В Подмосковье отремонтировали 11 трасс с высокой интенсивностью движения.

#подмосковье
#истра
#мытищи
#раменское
#можайск
#домодедово
#дмитров
#знаки
#волоколамск
#кашира
#рабочие
#егорьевск
#дорожные знаки
#сотрудники
Читайте нас в
В пятницу утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
22 сентября 2023, 09:09

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В пятницу утром, 22 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 984,3 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Рублёво-Успенском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-5 "Урал", М-7 "Волга".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

Читайте также:

Вице-премьер Новак: Правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива.

Россиян предупредили о возможном дефиците топлива.

Россияне назвали запасное колесо и домкрат самыми необходимыми вещами в авто.
#автомобили
#автомобилисты
#автомобиль
#пробки
#минтранс мо
Читайте нас в
Сексолог назвала опасность секса на первом свидании
Сексолог Паустовская объяснила, чем опасен секс на первом свидании
22 сентября 2023, 09:00

Фото: IStock/Foremniakowski

Секс на первом свидании препятствует развитию отношений. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала семейный клинический психолог, сексолог Инна Паустовская.
По словам специалиста, интимная близость является завершающим этапом всех стадий отношений. И если секс произошёл раньше, чем люди узнали друг друга, им будет сложнее наладить эмоциональную связь в будущем.
«Интимная близость — это про эмоциональное доверие, когда люди настолько открыты и доверяют друг другу, и хотят сблизиться максимально. Если это происходит очень быстро, то не возникает глубоких эмоциональных отношений», — сказала Паустовская.
Психолог подчеркнула, что частая смена партнёра и регулярный секс на первом свидании могут говорить о психологических проблемах.
«Есть созависимые отношения, когда люди быстро входят в эмоциональную зависимость и не могут быть самостоятельными. Противоположная модель – это контрзависимость, когда есть боязнь строить близкие отношения, входить в ту самую эмоциональную близость», — сказала Паустовская.
Психолог подчеркнула, что часто такая модель поведения становится проблемой. В этом случае нужно обращаться к специалисту и разбираться в причинах. Возможно, что человек боится получить эмоциональную травму в отношениях.

Читайте также: 

Психолог рассказала, как не нужно извиняться перед человеком

Психотерапевт объяснила всплеск депрессий у россиян

Россиянам рассказали, как защититься от психологических манипуляций
#секс
#психолог
#отношения
Читайте нас в
Польша втрое увеличила импорт российских удобрений
22 сентября 2023, 08:39

Фото: istock / Srinuan Hirunwat

Польша увеличила закупки удобрений из России в 3,3 раза — до 20,2 миллиона долларов за месяц. В прошлом году объем месячных закупок составлял лишь 6,2 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на данные польской статистики.

Благодаря увеличению закупок российские компании поднялись на второе месте среди поставщиков. Первое место по отгрузке удобрений заняла Германия с объёмом на 22,6 миллиона долларов. Крупнейшими странами-импортерами также стали Литва (13,5 млн. долларов), Финляндия (8,3 млн. долларов) и Нидерланды (8,1 млн. долларов).

В апреле 2022 Польша резко сократила объемы покупаемых удобрений у России, в результате чего они снизились в 21 раз за один месяц. Итого с начала 2023 года Польша закупила из России удобрений на 97,6 миллиона долларов. Это знание меньше первого полугодия 2022 года практически на четверть. 

Читайте также: 

Польша не намерена передавать Украине своё новое вооружение

В Россию перестанут поставлять продукцию Medtronic для диабетиков

RT: бойцы 228-го полка ВС России уничтожают ВСУ под Кременной

#данные
#польша
#поставки
#удобрения
Читайте нас в
ЦКБ «Рубин»: В РФ разработали новый проект атомной подводной лодки
22 сентября 2023, 07:58

Фото: istock / Alexyz3d

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин» разработало новый проект стратегической атомной подводной лодки. Об этом рассказал заместитель гендиректора предприятия Андрей Баранов в интервью РИА Новости.
 
Ранее глава ЦКБ заявлял, что новые стратегические подлодки придут на замену серии «Борей» после 2037 года, а подводное судно следующего поколения «Арктур» появится в составе ВМФ России только после 2050 года. Кроме того, Баранов сообщил, что концепция «Арктура» одна из некоторых возможных в среднесрочной перспективе, которой флоту нужно будет дать оценку.

«Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные», — заключил заместитель директора бюро.
Ранее Баранов заявлял, что российская стратегическая атомная подводная лодка в будущем будет меньшего размера, но вооружения и беспилотных летательных аппаратов на ней разместят максимально, насколько это возможно.

Читайте также: 

NatCen: Две трети британцев поддерживают усиление ядерного арсенала

Депутат Госдумы назвал Польшу главным врагом Украины

«Неблагодарная скотина»: Зеленский опозорился из-за одной встречи

#лодка
#судно
#проект
#вмф
#вооружения
Читайте нас в
Достижения.рф