Серпуховские школьники приняли участие в межрегиональном фестивале

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Гимназисты из Серпухова приняли участие в IX Межрегиональном фестивале интеллектуальных игр «Изумрудный город». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Игры проходили с 14 по 15 октября в городе Липецк.Всего в турнире приняли участие более 40 команд. Подмосковье представляли команды «Время видели?!» и «Холодильник знаний».
Турнир проходил по четырем дисциплинам: основная, дополнительная, «Эрудит-квартет» и «Интеллектуальная солянка».
В дополнительной дисциплине «Время видели» стала победителем и заняла второе место в «Эрудит-квартете». Команда «Холодильника знаний» стала обладателем бронзы в «Медиа-играх» и четвертыми в «Эрудит-квартете».
Кроме этого, обе команды в своих возрастных категориях заняли четвертое место.
Стоит отметить, что соревнования проводились каждый день по 8-9 часов.
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Турнир проходил по четырем дисциплинам: основная, дополнительная, «Эрудит-квартет» и «Интеллектуальная солянка».
Кроме этого, обе команды в своих возрастных категориях заняли четвертое место.
Стоит отметить, что соревнования проводились каждый день по 8-9 часов.
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Мира Полтева