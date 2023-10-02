Серпуховские спортсмены приняли участие в Областном кроссе лыжников

Фото: пресс-служба администрация городского округа Серпухов
В прошедшие выходные 30 сентября в Красногорске прошел областной Чемпионат и первенство по кроссу среди лыжников - гонщиков. Он собрал около 1000 участников. Эти соревнования проводятся уже больше 50 лет и с каждым годом количество участников растет.
Ученики серпуховской спортивной школы «Зубренок» выступали на трассах 2 и 3 км. Ребята показали достойные результаты: Кривченков Виктор занял 26 место в группе 2008-2009 года рождения, где было заявлено более 300 человек, а Фирсов Никита завоевал 2 место, уступив три секунды своему сопернику.
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