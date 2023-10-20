Серпуховские студенты участвуют во Всероссийской образовательной программе

Отмечается, что Ozon уведомил американскую биржу о решении исключить свои депозитные акции и снять их с регистрации комиссии по ценным бумагам и биржам США.Ретейлер собирается подать документы об уходе с американской биржи до 30 октября 2023 года. Решение вступит в силу через 90 дней после подачи заявки.В компании добавили, что уход с биржи не окажет влияния на финансовую устойчивость компании.Напомним, что торги российскими акциями на бирже NASDAQ были приостановлены 28 февраля 2022 года. В марте этого года биржа заявила о об уходе акций нескольких компаний из России, в том числе и Ozon. Ретейлер пытался дважды добиться принудительного ухода с биржи, однако NASDAQ отказала компании.Ozon планирует запретить продавцамМаркетплейс Ozon запустилВ компании Ozon рассказали, как они пришли к