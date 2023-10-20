Серпуховские студенты участвуют во Всероссийской образовательной программе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Студенты из губернского колледжа Серпухова приняли участие во Всероссийской образовательной программе «Всероссийский кубок педагогических отрядов «Огонек». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Представители педагогического отряда «Путевка в жизнь» выиграли в дистанционном этапе кубке программы в августе 2023 года. Ребята являются единственными участками с Московской области.
Программа рассчитана на две недели за которые студенты обменяются навыками
отправился во и практиками, поучаствуют в тренингах и мастер-классах.
Стоит отметить, что во время работы на чемпионата по профессиональному мастерству будущие педагоги смогут сформировать у себя все необходимые навыки профессиональных компетенции и качества для вожатого детского оздоровительного лагеря.
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