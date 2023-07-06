Сертификаты на соципотеку получат 12 молодых ученых из Химок

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Благодаря программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сертификаты на приобретение жилья получат 12 специалистов оборонно-промышленного комплекса из Химок.
Сотрудники НПО Лавочкина и «Энергомаш» стали победителями конкурсного отбора на получение сертификатов на приобретение жилья, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
В списки молодых ученых вошли сотрудники НПО Энергомаш и один работник НПО имени Лавочкина.
Торжественная выдача сертификатов пройдет в августе текущего года.
В 2023 году намечено выдать 296 жилищных сертификатов в общем счете, их получат: врачи, учителя, воспитатели, молодые ученые, уникальные специалисты и тренеры.
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«В 2023 году социальную ипотеку получат 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов, работающих в научных организациях и на промышленных предприятиях Московской области. Таким образом, общее число получателей льготного жилья по программе «Социальная ипотека» среди указанных категорий с момента старта программы в 2016 году вырастет до 706 человек», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмсоковья Екатерина Зиновьева.
Торжественная выдача сертификатов пройдет в августе текущего года.
В 2023 году намечено выдать 296 жилищных сертификатов в общем счете, их получат: врачи, учителя, воспитатели, молодые ученые, уникальные специалисты и тренеры.
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Алиса Сергиенко