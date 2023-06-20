Сервис экспресс-доставки Самокат перестал доставлять iPhone и другую технику Apple

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iPhone и другая продукция Apple стали недоступны для заказа в Москве через «Самокат»
Приобрести iPhone и другую технику Apple стало невозможным для москвичей через сервис экспресс-доставки «Самокат». Об этом сообщает РИА Новости.
Представители сервиса заявили, что эти товары «почти закончились» в Москве. По этой причине смартфоны Apple пропали из ассортимента сервиса доставки.
Напомним, в начале марта «Самокат» стал продавать продукцию от американского бренда Apple с доставкой до покупателя в среднем за полчаса.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в России возник переизбыток iPhone на рынке.
Представители сервиса заявили, что эти товары «почти закончились» в Москве. По этой причине смартфоны Apple пропали из ассортимента сервиса доставки.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в России возник переизбыток iPhone на рынке.
Екатерина Коршунова