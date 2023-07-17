Сервисом кикшеринга в Подмосковье с апреля воспользовались около 3,4 млн раз. 

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«Средняя продолжительность проката в Подмосковье составляет 15 минут, среднее расстояние поездки – 5 км. Самая длинная поездка с начала работы сервиса в апреле была зафиксирована в Люберцах и составила 36 км. Чаще всего самокатами пользуются при поездках на небольшие расстояния, чтобы, например, доехать от железнодорожной станции до дома или на работу», – пояснили в министерстве.Больше всего поездок на арендованных электросамокатах совершили в трёх городских округах – Красногорске, Мытищах и Пушкинском. Всего там зафиксировано более 560 тыс поездок.
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