Сервисом кикшеринга в Подмосковье с апреля воспользовались около 3,4 млн раз. 

В Московской области продолжается химическая обработка территории региона в рамках второго этапа работ по борьбе с борщевиком Сосновского.

Лидерами по обработанным площадям от борщевика Сосновского стали: Можайский городской округ — 1717,6 га, городской округ Клин — 1648,7 га и Талдомский городской округ — 1182,6 га. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Уже обработано 11 тысяч гектаров земли муниципальной и неразграниченной госсобственности от борщевика - это 53% от плана второго этапа. Работы будут идти до конца июля», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Борьба с борщевиком распространяется и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец и далее взыскать с собственника расходы. Обработка гербицидами останавливает рост ядовитого сорняка и прекращает его дальнейшее распространение.Борщевик Сосновского — быстро разрастающееся, многолетнее, ядовитое растение, которое способно вызвать аллергическую реакцию на коже, похожую на солнечные ожоги.



