Сёстры из Коломны сдали бутылки и выиграли поездку в Артек

Фото: МинЖКХ МО
13-летние сёстры из Коломны Алина и Вероника Тазины выиграли поездку в Артек, сдавая бутылки в ЭКОпунткы компании «РТ-Инвест». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Девочки никогда не проходят мимо выброшенных в неположенном месте бутылок – они собирают их и сдают на переработку. За несколько месяцев школьницы сдали в ЭКОпункты сотни найденных на улице пластиковых бутылок и алюминиевых банок.
Недавно девочки приняли участие в международном конкурсе «Большая перемена». Много заданий было на тему экологии. Одно – собрать в местном парке пластиковые бутылки и сдать на переработку. Сёстры выполнили задание и вышли в полуфинал. Скоро они отправятся в международный детский центр Артек на финал конкурса.
Как рассказала Алина Тазина, по возвращении девочки вступят в ряды эковолонтёров. Их поддержали многие одноклассники, которые теперь тоже сдают бутылки и банки в фандоматы. Всего в Коломне – 20 ЭКОпунктов «РТ-Инвест».
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«Мы собираем бутылки не только дома, а везде. Это оказалось совсем не трудно. Были на даче, там недалеко река, пошли гулять и собрали три пакета мусора. Бутылки и банки привезли с собой в Коломну. Хорошо, что рядом с домом есть ЭКОпункт, куда можно всё сдать», – рассказала Вероника Тазина.
Как рассказала Алина Тазина, по возвращении девочки вступят в ряды эковолонтёров. Их поддержали многие одноклассники, которые теперь тоже сдают бутылки и банки в фандоматы. Всего в Коломне – 20 ЭКОпунктов «РТ-Инвест».
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Лора Луганская