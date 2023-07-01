Сеть «Вкусно — и точка» отказалась от идеи брать на работу 15-летних подростков

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Во «Вкусно — и точка» столкнулись с низкими ответственностью и целеустремлённостью юных сотрудников. Также компания перестала анонсировать сотрудникам информацию о важных изменениях, чтобы избежать утечек информации
Mash пишет, что эксперимент с работниками-подростками признан неудачным. В сети «Вкусно — и точка» решили, что содержать в штате их экономически невыгодно и опасно.
15-летние сотрудники халатно относятся к технике безопасности, правилам и технологическим картам, а также склонны к воровству.
Принято решение отказаться от услуг подростков до 16 лет.
Также сеть быстрого питания решила бороться с утечками информации. Руководство распорядились не раскрывать рядовым сотрудникам важную информацию до выпуска официальных релизов.
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15-летние сотрудники халатно относятся к технике безопасности, правилам и технологическим картам, а также склонны к воровству.
Также сеть быстрого питания решила бороться с утечками информации. Руководство распорядились не раскрывать рядовым сотрудникам важную информацию до выпуска официальных релизов.
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Мария Фирсова