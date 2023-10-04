Сеть «Вкусно — и точка» повысила цены на бургеры из-за увеличения НДС

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Сеть заведений быстрого питания с 1 октября повысила цены на бургеры. Так, по данным на 3 октября они подорожали на 3-7 рублей по сравнению с ценами на 21 сентября.
При этом в компании «Вкусно — и точка» пояснили, что не собираются менять размер и вес бургеров, а также не планируют компенсировать повышение ставки НДС за счет других позиций меню. Подорожание коснется только бургеров.
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Александр Бойцов