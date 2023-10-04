Сеть «Вкусно — и точка» повысила цены на бургеры из-за увеличения НДС

Уточняется, что из-за неполадок увеличилось время выдачи услуги по регистрации автомобилей и мотоциклов, а также образовались большие очереди за получением водительских удостоверений.В пресс-службе отметили, что работа по устранению технических неполадок проводится профильными подразделениями.В МВД уточнили, что граждане смогут получить госуслугу по регистрации своего транспортного средства сразу же после устранения сбоев на информационных ресурсах ведомства.Автоэксперт Шкуматов оценил идеюЧто делать, если автомобильВ России предложили