Северный Кипр пользуется все большей популярностью среди туристов

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Возросший интерес к северной части Кипра аналитики связывают с логистическими удобствами, а также с более низкой, чем на юге, стоимостью проживания. Кроме того, в ТРСК в последнее время реализуется большое количество новых проектов в сфере недвижимости, которые дополнительно привлекают иностранцев. Кроме россиян, отдыхом на севере Кипра интересуются туристы из Германии и Великобритании.
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