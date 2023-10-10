Сезон фонтанов в Московской области завершится 16 октября

Фото: Минблаго МО
В этом году сезон фонтанов в Подмосковье завершится 16 октября, сообщили в пресс-службе Министерстве благоустройства Московской области. После отключения гидротехнических сооружений коммунальщики приступят к их консервации.
«Консервация необходима для лучшего сохранения оборудования. Коммуникации и конструкции водных сооружений на протяжении всего зимнего периода будут защищать от низких температур и неблагоприятных погодных условий. Во время консервации сливают воду, промывают чашу, продувают трубопроводы и прочищают заборные решётки», – говорится в сообщении.В фонтанах с подсветкой демонтируют светильники, конструкции укрывают специальным материалом. Сухие фонтаны в основном демонтируют полностью.
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Лора Луганская