Совфед одобрил закон об упрощенном порядке получения ВНЖ для заключивших контракт с ВС РФ

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Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения ВНЖ в России для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период СВО.
Ранее рассмотрение вопроса об упрощении процедуры получения российского гражданства анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь шла о наделением права получения гражданства России этнических русских и украинцев.
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