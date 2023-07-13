Шахта «Листвяжная» в Кузбассе после аварии в 2021 году возобновила работу по добыче угля

Фото: РИА Новости/Данил Айкин
Шахта «Листвяжная» возобновила работу после аварии в 2021 году, когда погиб 51 человек, а еще 63 пострадали из-за искажений показателей приборов контроле.
Сотрудники шахты приступили к горным работам по добыче угля после восстановительных работ. Соответствующая информация размещена на официальном сайте «СДС-Уголь».
Перед тем, как работы возобновились, были проверены меры безопасности в шахте: проанализированы системы пожаротушения и проветривания.
ЧП на шахте «Листвяжная» произошло в 2021 году. Из-за некорректной работы приборов контроля, загазирования лавы, погибли более 50 человек. Должностные лица, допустившие нарушения, были привлечены к ответственности.
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Анастасия Крестьянова