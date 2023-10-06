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«Шансов не было»: Заслуженный пилот РФ высказался о крушении борта Пригожина

Пилот Серых: Взрыв на борту самолета Пригожина мог произойти у крепления крыла
06 октября 2023, 17:19
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Заслуженный пилот России Евгений Серых заявил, что взрыв на борту бизнесмена Евгения Пригожина мог произойти а районе крыла, в интервью «РИА Новости».
Напомним, 23 августа частный самолет, который принадлежал главе «ЧВК Вагнер» Евгению Пригожину потерпел крушение в Тверской области. Точная причина трагедии пока не установлена. Вс 10 человек, находившиеся на борту, включая самого предпринимателя, погибли.

При этом, вчера российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что в телах погибших на борту Пригожина найдены фрагменты ручных гранат.


«Взрыв должен быть достаточно мощный и, скорее всего, направленный, чтобы отвалилось крыло», - прокомментировал ситуацию Серых.

В доказательство своих слова он сослался на кадры, снятые очевидцами, на которых одно из крыльев самолета падает отдельно от остальных его частей.

Пилот также отметил, что после отрыва крыла шансов выжить у экипажа бизнес-джета Пригожина не было.

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Политолог Шабров объяснил, почему ядерной войны в мире не будет
Политолог Шабров: «Идёт борьба за ресурсы»
06 октября 2023, 17:57

Фото: istockphoto.com/RomoloTavani

Профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров выразил уверенность в том, что ядерной войны в мире не будет, так как она приведёт к уничтожению ресурсов, которые очень ценны.
«Применение ядерного орудия — это уничтожение ресурсов. Если говорить об основных странах, это борьба между Китаем и США. Наиболее сильно развитые страны борются за лидерство. <…> Если взять Россию, то я сомневаюсь, что руководители тех же США забросают российскую территорию ядерными бомбами. Как минимум 200 лет после этого сюда не зайдешь. Идёт борьба за ресурсы, а применение ядерного оружия эти ресурсы уничтожает», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Шабров.

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#политика
#ядерное оружие
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Воробьёв проверил после капремонта корпус Физтех-колледжа и пообщался со студентами
06 октября 2023, 17:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил после капитального ремонта корпус Физтех-колледжа в Долгопрудном. Он также осмотрел лаборатории сборки и модернизации беспилотных авиационных систем и интеллектуального анализа данных, пообщался с преподавателями и студентами.
«Сейчас в колледже обучаются 1250 студентов, около половины из них – по ИТ-специальностям. Конкурс серьёзный, шесть человек на место. Ребята могут выбрать одно из 16 направлений обучения. Самые востребованные связаны с программированием, сетевым и системным администрированием, с эксплуатацией беспилотников», – сказал Воробьёв
Он отметил, что 80% студентов после окончания колледжа почти сразу находят работу. 
«Многие компании в Подмосковье стараются сотрудничать с нашими колледжами, готовят для себя кадры. Например, с Физтех-колледжем такую коллаборацию ведут Федеральная налоговая служба, оборонные и другие предприятия», – отметил губернатор. 
Физтех-колледж с ИТ-уклоном открыли в 2020 году. В здании одного из корпусов 1963 года постройки в этом году впервые сделали капремонт. Начали работы 1 февраля, а уже 1 сентября здание открылось. Строители обновили фасад, внутренние помещения и инженерную систему. 
«У нас есть целевики от Долгопрудненскгого конструкторского бюро автоматики. В этом году 40 наших студентов были трудоустроены в Долгопрудненское НПП. Сейчас большая потребность в рабочих руках на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Студенты уходят туда на производственную практику и остаются. Практика без отрыва от теории – это фишка дуального обучения», – рассказал директор Физтех-колледжа Алексей Летуновский
Профессию ребята осваивают за три года, специальность – за четыре. Абитуриенты могут выбрать одно из 16 направлений, в том числе информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование. 
«Я студент третьего курса, обучаюсь по специальности «эксплуатация беспилотных авиационных систем». Нам рассказывают, какие бывают дроны, учат, как ими управлять, в каких отраслях эксплуатировать. Также мы занимаемся их сборкой и ремонтом. Недавно поступил заказ на сбор дрона для СВО. Нам дали комплектующие, и мы начали работать. На сборку ушло примерно две недели, после чего отправили дрон в зону спецоперации», – поделился третьекурсник Данила Изотиков
Более 80% выпускников этого года, 246 человек, нашли работу по специальности, 213 из них – в компаниях-партнёрах колледжа.  

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#московская область
#долгопрудный
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Миронов: Введение социального рейтинга граждан не годится для России
06 октября 2023, 17:07

Фото: istockphoto.com/tadamichi

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что введение социального рейтинга граждан совершенно не подходит для России.
«При разработке подобных систем мониторинга обычно берут за образец китайский опыт. Но в КНР социальный рейтинг создавался и действует применительно к коммерческим предприятиям. Он позволяет потенциальным партнерам и клиентам оценить их надёжность. У нас же сразу взялись за граждан, которых собрались поделить на классы. <…> В рамках такой модели китайское общество развивалось не одно тысячелетие. Но это не для России», — объяснил в беседе с NEWS.ru Миронов.

При этом, он допустил возможность введения социального рейтинга именно для чиновников, чтобы можно было более прозрачно оценивать их пользу и деятельность.

Депутат Станислав Наумов заговорил о введении социального рейтинга граждан для более полного понимания состава российского общества.

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#рейтинг
#общество
#депутат
#рф
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Подмосковные дорожники готовы к обработке покрытия на фоне надвигающегося ненастья
06 октября 2023, 16:58

Фото: Минтранс МО

Дорожные службы Подмосковья готовы к обработке проезжей части в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. В этом заверили в пресс-службе Минтранса региона. В Московском регионе ухудшается погода.
«Синоптики прогнозируют ненастье, осадки в виде снега, сильный порывистый ветер и резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений. Поэтому дорогах возможно образование гололедицы. Вечером в пятницу ветер усилится до 17 м/с, в ночь на субботу пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура может опуститься ниже 0°. Дождь, мокрый снегом и ветер с порывами до 20 м/с сохранятся до воскресенья», – уточнили в ведомстве.
В министерстве призвали автомобилистов быть предельно аккуратными на дорогах, не спешить и не совершать резких манёвров, а также не парковать автомобили у шатких конструкций и под деревьями. 

При этом в Минтрансе отметили, что пора готовить автомобиль к холодам. Однако менять летнюю резину на зимнюю рекомендуется лишь при установившейся среднесуточной температуре 5-7°С.
 
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#подмосковье
#московская область
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Японии предрекли «экономическое чудо» 1980-х годов
06 октября 2023, 16:35

Фото: istockphoto/blew_i

Гендиректор международной инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк предрекает Японии повторение «экономического чуда» 1980-х годов.
Bloomberg пишет, что сейчас Япония переживает серию «экстраординарных» экономических преобразований, способных ускорить темпы роста ВВП. Такая положительная динамика может сохраняться в течение длительного периода времени.
 
«История повторяется. Я ожидаю, что нынешнее чудо продлится гораздо дольше», —сказал Финк во время выступления в резиденции премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
Период японского экономического чуда был зафиксирован с середины 1950-х годов и закончился в начале 1990-х. За это время Япония превратилась в государство со вторым по номинальному объему ВВП после США. Одними из главных причин такого роста было активное развитие профсоюзных движений, взаимовыгодные отношения предпринимателей и правительства, а также гарантированная пожизненная занятость в больших корпорациях.
 
В данный момент правительство Кисиды предпринимает попытки вернуть страну к активному экономическому росту, но темпы увеличения ВВП в нынешнем году пока небольшие — в районе 1,2-1,6% по итогам первых двух кварталов.

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#япония
#экономика
#деньги
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ВКС пресекли попытку нарушение госграницы РФ американским военным самолетом
06 октября 2023, 16:19

Фото: iStock/Airubon

Российский истребитель МиГ-31 пресек попытку нарушения Государственной границы РФ, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, 6 октября над акваторией Норвежского моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к границе России. Навстречу летательному объекту был поднял российский истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», - прокомментировали ситуацию в Минобороны.

Отмечается, что круживший у Государственной границе самолет был распознан как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

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#вкс
#россия
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Родительская суббота 7 октября 2023: как поминать, что нельзя делать
06 октября 2023, 15:57

Фото: iStock/worldwidephotoweb

Седьмого октября православные христиане встречают Покровскую родительскую субботу, которая проходит накануне большого церковного праздника – Покрова Пресвятой Богородицы. Редакция «Радио 1» расскажет об истории памятной даты, традициях и обычаях.

Когда родительская суббота в октябре 2023


В этом году родительская суббота выпадает на 7 октября. В этот день принято чтить память усопших предков. В древние времена праздник назывался «субботой душ». Дата торжества сдвигается каждый год, однако всегда приурочена к Покрову Пресвятой Богородицы. 

История праздника родительская суббота


Покровская родительская суббота стала поминальным днем всех погибших во времена Ивана Грозного. В сражениях под Казанью в 1552 году полегло несколько тысяч воинов. Святитель Ермоген обратился к патриарху Иову с просьбой установить такой день поминальным. 

В субботу, перед событием, которое считается одним из главных в православной церкви, вспоминают усопших. Их имена звучат во время молебнов в храмах, их поминают дома. Родственники в это время бывают на могилах.

Традиции Покровской родительской субботы


Родственники умерших посещают в канун Покрова Пресвятой Богородицы их могилы. Ранним утром в церквях проходят поминальные службы. Верующие посещают богослужения, пишут поминальные записки. Во время службы принято вспоминать об усопших, прежде всего, о родителях. Приходить в храмы принято с угощениями. В этот день в церкви приносят овощи, выпечку, кутью. Для поминального обеда продукты отдают нуждающимся. 

 

Что можно делать в Покровскую родительскую субботу


Накануне Покрова Пресвятой Богородицы принято посещать могилки умерших. Места упокоения родственников прибирают, обновляют венки. Устраивать трапезу на кладбище не принято, но у могил можно оставить освещенные в церкви продукты. В этот день в кругу близких принято вспоминать усопших. В родительскую субботу не принято отказывать в помощи людям. Помочь можно нуждающимся не только финансово, но и выполнить какую-либо просьбу или работу. 

Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу


                                                                                                                Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

В этот день нельзя замышлять что-то плохое. Мысли должны быть светлыми и чистыми. Ссоры и сквернословия могут принести неурядицы на будущий год. Любые хлопоты также стоит перенести. Устраивать шумные гуляния категорически нельзя, это может оскорбить усопших.
 

Родительская суббота: приметы 


С этим церковным торжеством связывают несколько погодных примет. Считается, что северный ветер в этот день сулит холодную зиму, а если в родительскую субботу пойдет первый снег, то настоящая зима придет через 40 дней. 

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#богослужения
#дома
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«Зима близко»: Россиян предупредили о самых опасных способах обогреть жилье
Эксперт Гринин предупредил об опасных методах обогрева жилья
06 октября 2023, 15:57

Фото: istock / Gangis_Khan

С наступлением холодов многие люди могут применять опасные методы обогрева дома. Об этом рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин, об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Эксперт обратил внимание на то, что обогревать помещения классическими электрическими обогревателями безопасно, с учетом их качественного производства. Но он предупредил, что на них нельзя сушить вещи, так как это чревато возгоранием.

«Что касается газа, который просто жгут на кухне, чтобы нагреть помещение, то здесь нужно внимательно следить за абсолютной исправностью оборудования», — предупредил специалист. 
Лучше избегать этот метод, но если все таки пришлось прибегнуть нему то ни в коем случае нельзя оставлять конфорку без присмотра. Также Гринин советует не оставлять конфорку включенной на долго, так как это приводит к выгоранию кислорода и образования небольшого количества опасного для жизни угарного газа.

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#эксперт
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#дома
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Под Можайском отреставрируют трапезную Спасо‑Бородинского монастыря
06 октября 2023, 15:54

Фото: Главное управление культурного наследия МО

В селе Семёновское Можайского городского округа отреставрируют здание трапезной у северной стены Спасо-Бородинского монастыря XIX века. Разрешение на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения выдало Главное управление культурного наследия Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Планируется реставрация фасадов, белокаменной и кирпичной кладок, архитектурно-декоративных элементов, восстановление кладки труб дымоходов, золочение главок барабана и апсиды, замена водосточных труб, устройство отмостки и другие работы. 
 
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отмечал, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В регионе осознают важность сохранения культуры и донесения её до каждого жителя страны.

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