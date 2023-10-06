«Шансов не было»: Заслуженный пилот РФ высказался о крушении борта Пригожина

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Заслуженный пилот России Евгений Серых заявил, что взрыв на борту бизнесмена Евгения Пригожина мог произойти а районе крыла, в интервью «РИА Новости».
Напомним, 23 августа частный самолет, который принадлежал главе «ЧВК Вагнер» Евгению Пригожину потерпел крушение в Тверской области. Точная причина трагедии пока не установлена. Вс 10 человек, находившиеся на борту, включая самого предпринимателя, погибли.
При этом, вчера российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что в телах погибших на борту Пригожина найдены фрагменты ручных гранат.
В доказательство своих слова он сослался на кадры, снятые очевидцами, на которых одно из крыльев самолета падает отдельно от остальных его частей.
Пилот также отметил, что после отрыва крыла шансов выжить у экипажа бизнес-джета Пригожина не было.
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При этом, вчера российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что в телах погибших на борту Пригожина найдены фрагменты ручных гранат.
«Взрыв должен быть достаточно мощный и, скорее всего, направленный, чтобы отвалилось крыло», - прокомментировал ситуацию Серых.
В доказательство своих слова он сослался на кадры, снятые очевидцами, на которых одно из крыльев самолета падает отдельно от остальных его частей.
Пилот также отметил, что после отрыва крыла шансов выжить у экипажа бизнес-джета Пригожина не было.
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Евгения Парфентьева