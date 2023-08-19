Шеф-повар Пискунов рассказал о русских продуктах, которые незаслуженно забыли рестораны

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Блюда с репой, одуванчиками, щаницей, а также черной редькой почти отсутствуют в российских ресторанах, но посетители часто интересуются исконно русскими, недооцененными ингредиентами.
Об этом РИА Новости рассказал шеф-повар ресторана русской кухни Влад Пискунов. По его словам, более всего обделена вниманием репа.
Гости ресторана часто заказывают костромские щи со щаницей.
Победитель «Адской кухни» Александр Пушков рассказал, что в России практически нет хорошей итальянской кухни и правильной подачи блюд.
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«Вроде бы в каждом овощном отделе магазина продается, а вот рестораны ее практически не используют. Мы репу квасим, как тысячи лет наши предки. И делаем с ней щи. Она дополняет вкусовую гамму», – рассказал Влад Пискунов.
«Она же щеница, или крошево – это квашеные, мелко нарубленные верхние листы капусты. Мы покупаем ее в Костроме. Щи получаются яркие и насыщенные», – поделился шеф-повар.Весной и летом в меню появляется крапива, из которой делают чипсы и зеленые щи. Также незаслуженно обделили вниманием и ряпушку.
«Эту рыбу перестали использовать, считают мелкой и костлявой. В гастрономии идет тенденция на унификацию – все одинаковое и люди едят то, к чему привыкли. Везде сибас, дорадо, лосось, а какие-то редкие рыбы, особенно пресноводные, очень редко используются», – сетует шеф-повар.Ранее шеф-повар ресторана Александр Пушков, по прозвищу Рэмбо, раскрыл проблемы, существующие в ресторанах России.
Победитель «Адской кухни» Александр Пушков рассказал, что в России практически нет хорошей итальянской кухни и правильной подачи блюд.
«Хотя ресторанов итальянской кухни в России много, но повара готовят блюда неправильно, в гости банально не знают, какими они должны быть», - считает Пушков.Также, по словам шефа, многие его коллеги из России подают небольшие блюда в больших тарелках, но данная практика должна быть оправдана.
«Если вы приходите в обычный ресторан, а вам приносят маленькие блюда в огромных тарелках - не ходите больше туда», - заявил Александр Пушков.Читайте также:
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Мария Фирсова