Шеф-повар Пушков рассказал о главных проблемах российских ресторанов

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«Хотя ресторанов итальянской кухни в России много, но повара готовят блюда неправильно, в гости банально не знают, какими они должны быть», - считает Пушков.
«Если вы приходите в обычный ресторан, а вам приносят маленькие блюда в огромных тарелках - не ходите больше туда», - заявил Александр Пушков.Ранее сообщалось, что в России вырастут цены в общепите из-за дефицита официантов. Летом 2023 год на рынке общепита возник существенный дефицит кадров. Нехватку персонала ощутили предприятия и сервисы по поиску работы. При этом год назад тенденция была противоположной.
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