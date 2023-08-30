На платных трассах появились новые зоны отдыха

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Чем отличаются новые многофункциональные зоны отдыха в формате «Сначала отдохни, потом заправься»:— на въезде в зону размещается единое сервисное здание
— парковка для всех видов транспорта
— на выезде расположились топливные станции
— на территории расположены детские площадки, спортплощадки, фудкорты, супермаркеты, аптеки, комнаты матери и ребёнка, туалетные комнаты, прачечные, душевые.
Многофункциональные зоны отдыха в формате «Сначала отдохни, потом заправься» расположены:
— на 77 км трассы М-12 «Восток» (с двух сторон);
— на 173 км трассы М-12 «Восток» (с двух сторон);
— на 139 км ЦКАД (с двух сторон);
— на 257 км ЦКАД (внешняя сторона).
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