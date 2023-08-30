На платных трассах появились новые зоны отдыха

На платных трассах «Автодора» появились новые многофункциональные зоны отдыха в формате «Сначала отдохни, потом заправься».





Чем отличаются новые многофункциональные зоны отдыха в формате «Сначала отдохни, потом заправься»:

— на въезде в зону размещается единое сервисное здание— парковка для всех видов транспорта— на выезде расположились топливные станции— на территории расположены детские площадки, спортплощадки, фудкорты, супермаркеты, аптеки, комнаты матери и ребёнка, туалетные комнаты, прачечные, душевые.Многофункциональные зоны отдыха в формате «Сначала отдохни, потом заправься» расположены:

— на 77 км трассы М-12 «Восток» (с двух сторон);

— на 173 км трассы М-12 «Восток» (с двух сторон);

— на 139 км ЦКАД (с двух сторон);

— на 257 км ЦКАД (внешняя сторона).

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