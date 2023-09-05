Схему перепродажи военной амуниции раскрыли украинские спецслужбы

Фото: istockphoto/Sinenkiy
Как сообщили в ГБР, в схеме задействовано как минимум двое военных и трое гражданских лиц. Военнослужащие похищали форму и снаряжение, а гражданские налаживали сбыт украденного. Украинские силовики провели 15 обысков, в результате которых были изъяты деньги, банковские карты, записи из «черной бухгалтерии», а также тысячи единиц войскового снаряжения. По уголовной статье «Похищение и присвоение военного имущества» санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
NYT: глава антикоррупционного центра Украины Каленюк заявила, что бойцы ВСУ погибают из-за коррупции
Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в «отмывании денег», выделенных на оборону
Зеленский увольняет всех областных военкомов из-за взяток