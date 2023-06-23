В Подмосковье ликвидировали шесть лесных пожаров на этой неделе

Георгий Филимонов: Несмотря на сложную пожароопасную обстановку, благодаря оперативному обнаружению и прибытию к месту тушения, огонь удалось сдержать

За эту неделю лесные специалисты устранили 6 пожаров на территории земель лесного фонда Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.





«Несмотря на сложную пожароопасную обстановку, когда по области установился преимущественно III–IV класс пожарной опасности, благодаря оперативному обнаружению и прибытию к месту тушения, огонь удалось сдержать на малых площадях — каждое из возгораний ликвидировано на площади менее гектара», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Общая площадь разгоревшихся пожаров достигла 1,16 га.

Одним из самых сложных возгораний за эту неделю стал пожар в Орехово-Зуевском лесничестве. Для его тушения было задействовано 9 человек личного состава и 4 единицы техники. Возгорание смогли устранить спустя шесть часов тушения.

Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!