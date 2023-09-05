Школа или родители: кто доводит подростков до самоубийства?

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«Сейчас идёт меньше давления на психику детей по поводу ЕГЭ: учителя знают, как готовить к экзаменам, школьники понимают, как готовиться, а последние полгода 11-го класса остаются только для подготовки по профильным предметам. ЕГЭ дает возможность подать документы сразу в несколько ВУЗов, не поступишь в один, можно пойти в другой, без высшего образования не останешься. Сейчас не так страшно, что ребёнок вообще никуда не поступит, и об этом с ним нужно разговаривать», — заметила депутат.
«Не просто так у нас в школах есть психологи. Это не для того, чтобы лечить запущенные случаи. Задача психолога увидеть того ребёнка, который был весёлым, а стал замыкаться, того ребенка, у которого изменилось поведение, успеваемость, кто стал пропускать уроки. Поговорить с таким ребенком, с его родителями. На этом этапе еще можно помочь!» — сказала депутат.
Однако на состояние ребёнка должны обращать не только учителя и психологи. В детско-родительских отношениях также важен эмоциональный контакт, благодаря которому ребёнок будет рассказывать о проблемах с друзьями или в школе. Как рассказала психолог и эксперт по детской и подростковой психологии Юлии Холодова, задача мамы и папы – не пускать ситуацию на самотёк и не обесценивать чувства.
«Если ребёнок говорит, что у него что-то не складывается, то не надо махать рукой и говорить, что он всё переживёт, и что каждый через это прошёл. Нужно попытаться разобраться в ситуации. Но, кончено, если отношения не налажены настолько хорошо, то есть некоторые признаки, которые могут говорить о проблемах у ребёнка. Например, замкнутость: если ребёнок перестал общаться со сверстниками и взрослыми, если ребёнок перестал увлекаться чем-то. Также это резкое снижение общего тона: апатия, отсутствие сил, нежелание что-либо делать», — отметила психолог.Найти виновного в таких ситуациях сложно. Сделать это могут только сотрудники правоохранительных органов. Такие дела, как правило, рассматриваются по статье «Доведение до самоубийства», напомнила адвокат, председатель общероссийского движения «За права женщин России» Людмила Айвар. Если следователи найдут доказательства, девочки покончили с собой из-за кого-то дома или в школе, — эти лица будут привлечены к уголовной ответственности.
«Уголовная ответственность распространяется только на физических лиц. Юридическое лицо могут привлечь только к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязательных функций, положений, за несоблюдение образовательной функции, например. Доведением до самоубийства считаются систематические действия, способствующие тому, что лицо, по отношению к которому они направлены, совершает самоубийство. Например, мать постоянно истязает свою дочь, говорит, что она всю жизнь испортила. Также это может быть семейный или школьный буллинг. То есть в таких ситуациях человек думает, что лучше покончить собой, потому что его все ненавидят, его никто не любит», — сказала Людмила Айвар.Читайте также:
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