Школа инженеров открылась в университете «Дубна»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В университете «Дубна» торжественно открылась Школа инженеров «Кронштадта». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В новом учебном заведении будут готовить специалистов по программе «Технология машиностроения в области авиастроения».
В этом году в ней будут обучаться 30 студентов в области проектирования и конструирования беспилотных летательных аппаратов.
Кроме этого, студенты смогут пройти пройти стажировку на серийном заводе по производству БПЛА и Дубненском машиностроительном заводе,с дальнейшим трудоусройством на предприятия.
Стоит отметить, что занятия начнутся уже на следующей неделе.
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«Поблагодарил руководство «Кронштадта» за активную позицию в формировании высококвалифицированных молодых кадров. Это правильный и очень важный шаг для города. Надеюсь, что и другие предприятия последуют этому примеру, чтобы дальше развиваться», - поделился глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Кроме этого, студенты смогут пройти пройти стажировку на серийном заводе по производству БПЛА и Дубненском машиностроительном заводе,с дальнейшим трудоусройством на предприятия.
Стоит отметить, что занятия начнутся уже на следующей неделе.
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Мира Полтева