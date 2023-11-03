Школа инженеров открылась в университете «Дубна»

МВД России сообщило, что семью мигрантов выдворят из страны после конфликта в школе с участием их сына. Сначала мальчик избил ребёнка в школе №76 Московского района в Нижнем Новгороде, а затем, когда полицейские начали разбирательство, выяснилось, что глава семейства, 41-летний мужчина нарушил правила миграционного учёта.