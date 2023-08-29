«Школа предпринимательства»: в сентябре стартует последняя волна обучения 2023 года

11 сентября стартует последняя в этом году обучающая онлайн-программа в рамках «Школы предпринимательства».

На обучающей программе в рамках «Школы предпринимательства» участники узнают об инструментах, которые помогут проанализировать методы ведения бизнеса и оптимизировать их, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Обучение проводится при поддержке центра «Мой бизнес» Подмосковья, созданного в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».





Социальные предприниматели и молодые предприниматели, которые хотят получить гранатовую поддержку, должны проходить обучение в обязательном порядке.

Обучение бесплатное, программа проводится в онлайн-формате. Пройти регистрацию для участия в программе можно до 8 сентября 14:00 по ссылке.

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