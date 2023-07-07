Суд обязал химкинскую школу выплатить 7,7 млн рублей семье изрезанной ножом Соне

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Однако родители Сони с таким решением суда не согласны. Их не устраивает, что семья девочки, изрезавшей ножом их дочь, не заплатит ни копейки. По словам отца пострадавшей девочки, они будут подавать апелляцию.
Напомним, в химкинской школе ученица пятого класса набросилась с кухонным ножом на одноклассницу. Её состояние значилось как крайне тяжелое из-за большой кровопотери. Всего девочке было нанесено более 100 ножевых ударов.
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