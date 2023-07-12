Школа в Мытищах на 1,1 тыс мест будет готова к 1 сентября 2024 года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сдать школу планируем к 1 сентября 2024 года. Оборудуем светлые классы с интерактивными досками, актовый и спортивный залы, пищеблок и комфортную столовую. Особое внимание уделим подбору педагогического коллектива», – отметила глава муниципалитета Юлия Купецкая.Она добавила, что подрядчик держит высокий темп работы, чтобы уложиться в срок. Площадь новой школы составит около 21 тыс кв м.
Читайте также:
Студенты Чеховского техникума помогут обустроить городскую школу
Подмосковные строители восстанавливают в Донбассе более 160 школ
В Химках в ближайшие годы откроют ещё шесть школ и 15 детсадов