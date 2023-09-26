Школа в ЖК «Заречье Парк» готова уже на половину

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В качестве застройщика выступает девелопер проекта жилого комплекса Группа «Самолет», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Строительство ведётся в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.
На строительной площадке работают 102 специалиста и 9 единиц спецтехники.
В здании от 1 до 4 этажей общей площадью 10,5 кв. метров запроектированы учебные классы, специализированные кабинеты с лабораториями для изучения физики, биологии, химии и информатики, мастерские по обработке тканей, металла и дерева. Занятия физкультурой будут проходить в двух спортивных залах, праздничные мероприятия в актовом. Кроме того, специалисты проведут комплексное благоустройство и озеленение территории вокруг школы.
В Зарайске строится большая школа на 825 учеников.
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