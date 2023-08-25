Школы Подмосковья проверяют на антитеррористическую безопасность

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
Подмосковные школы в преддверии 1 сентября проверяют на антитеррористическую защищённость. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В День знаний самое важное – безопасность. Все школы проверяем на антитеррористическую защищённость. На всех объектах есть тревожные кнопки с выводом на пульт охраны. 1 сентября дороги к школам и детсадам будут патрулировать наряды. Позже во всех образовательных учреждениях пройдут тренировки по пожарной безопасности», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.Он напомнил, что в День знаний в регионе откроют 30 новых школ на 20 тыс мест, в том числе три образовательных кластера, которые начнут работать на полную мощность. Также откроют 25 детских садов на 7 тыс мест. После капремонта начнут работать 63 школы и 15 детских садов.
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Лора Луганская