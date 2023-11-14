Школы приёмных родителей окончили более 25 тыс жителей Подмосковья

Фото: Минсоцразвития МО
Школы приёмных родителей в Московской области с момента их открытия в 2012 году окончили более 25 тыс человек. Всего в регионе работают более 70 подобных учреждений, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Ежегодно у нас выпускаются около 2,5 тыс слушателей таких школ. Они есть в каждом городском округе, всего их 73. Главная цель - формирование у будущих приёмных родителей психологической готовности принять ребёнка в семью», – отметила глава министерства Людмила Болатаева.Специалисты службы сопровождения дают в таких школах базовые знания по психологии, педагогики, медицине, юридические советы. Обучение рассчитано на 80 часов. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн-лекции, визиты в семейный центр и приёмную семью.
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