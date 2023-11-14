Школьная консультантка занялась сексом с 14-летним учеником и попала под суд

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35-летняя школьная консультантка оказалась в суде за секс с учеником.
NBC Philadelphia пишет, что Келли Энн Шутте работала консультанткой в средней школе Pennridge South Middle School в штате Пенсильвания. Осенью прошлого года она сблизилась с 14-летним школьником. Консультантка регулярно переписывалась со школьником в сети и вызывала его в свой кабинет во время занятий. Из-за этого он пропускал уроки. Летом 2023 года Шутте и подросток начали заниматься сексом.
Об отношениях стало известно 17 июля. В тот день школьник находился в доме Шутте. Они целовались. Это заметил один из членов семьи женщины. Родственник выгнал подростка на улицу. Парень позвонил родителям и рассказал о своей связи с сотрудницей школы.
Мать школьника обратилась в полицию. Правоохранители начали расследование, во время которого нашли в телефоне школьника сообщения от Шутте и фотографии, которые были сделаны в её доме. Полиция арестовала школьную консультантку.
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Об отношениях стало известно 17 июля. В тот день школьник находился в доме Шутте. Они целовались. Это заметил один из членов семьи женщины. Родственник выгнал подростка на улицу. Парень позвонил родителям и рассказал о своей связи с сотрудницей школы.
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Мария Фирсова