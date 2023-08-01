Школьник из Химок стал финалистом Всероссийского кубка «Код Будущего»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В IT-соревновании приняли участие свыше 300 выпускников федерального проекта «Код Будущего» из 38 регионов России, которые изучили язык программирования Python. На этом языке программирования участники писали коды для беспилотных летательных аппаратов.
Химчанин Евгений Сотников стал участником мастер-классов по пилотированию и программированию, а также интенсива «Архипелаг 2023», во время которого познакомился с беспилотными авиационными системами, биотехом и креативной экономикой.
«Победители проявили свои знания на практике и успешно выполнили поставленные задачи, став лучшими среди равных. Поздравляем ребят и желаем покорения новых вершин, успехов в реализации грандиозных планов — а мы верим, что они уже есть — и ещё больше светлых и красивых побед в будущем!», — рассказал генеральный директор «Мобильного электронного образования» Александр Кондаков.Читайте также:
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