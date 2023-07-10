Школьник из Солнечногорска стал победителем Всероссийской олимпиады по разработке игр

Фото: Минобразования МО
Кадет Радумльского лицея-интерната городского округа Солнечногорск Артём Шевченко выиграл Всероссийскую олимпиаду «Фоксфорд» по разработке игр на Python. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
Радумльский лицей-интернат с 2022 года сотрудничает в области программирования с компаниями «Фоксфорд» и «Цифровое образование». На базе лицея проходит курс «Игры на Python: от разработки до продвижения». С восьмого класса кадеты углублённо изучают программирование, осваивают информационные технологии.
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