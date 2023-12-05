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Школьникам из Каширы рассказали о волонтерском движении в России

05 декабря 2023, 19:31
Фото: администрация городского округа Кашира

Фото: администрация городского округа Кашира

4 декабря в каширских школах внеурочные занятия посвятили теме «Мы вместе».
Во время занятий школьники узнали о волонтерском движении. Напомним, 5 декабря, в России отмечают День волонтера, который объединяет щедрых духом и отзывчивых людей.

Каждую неделю по понедельникам в школах каширского округа проходят «Разговоры о важном». На этой неделе их посвятили теме «Что такое Родина?». Линейки по традиции начались с выноса знамённой группой российского флага и исполнением гимна.


Ранее 2 декабря состоялся 11 межрегиональный турнир по киокушин «Светлой памяти Святого Благоверного Князя Александра Невского». Турнир провели во дворце единоборств «Воейков» в Пензе. На соревнование приехали 400 спортсменов из 14 российских регионов. Воспитанник спортшколы «Кашира» Матвей Степуков занял 1 место в категории 14-15 лет до 65 кг.

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#кашира
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#новости
#подмосковье
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Воробьёв осмотрел протвинский лицей после первого за 62 года капремонта
05 декабря 2023, 19:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал в лицее в городском округе Протвино, где провели первый капремонт с 1961 года. Глава региона приехал в образовательное учреждение проверить его работу, пообщаться с учениками, директорами и педагогами городского округа.
В здании отремонтировали помещения, заменили крышу, инженерные сети и сантехнику, переоборудовали пищеблок, поменяли мебель, частично обновили фасад и благоустроили территорию. Работы завершили в октябре. Во время капремонта дети учились в двух корпусах средней школы №3.
«У нас серьёзные планы развития большого наукограда Серпухов. Президент поддержал нас. Будем облагораживать и сам Серпухов, и Противно, и Пущино. Уже есть ряд крупных проектов. Надеемся, что жители замечают перемены. Мы ежегодно приводим в порядок в Подмосковье 60-65 школ. Эту школу открыли в октябре», – отметил Воробьёв
По его словам, также продолжается поиск учителей, так как с каждым годом растёт число школьников, и спрос на педагогов увеличивается. 
«Необходимо позаботиться и о тех, кто работает, и пригласить новых учителей. Поэтому и на муниципальном, и на региональном уровнях откроем ряд дополнительных программ – например, по аренде жилья», – заявил губернатор. 
Лицей задумывался, как экспериментальное учебное заведение для детей с повышенным уровнем мотивации к изучению точных наук. В начальной школе по каждой дисциплине занятие ведёт учитель-предметник. В 7 классе реализуется программа «Курчатовский класс», созданная по инициативе Курчатовского института. Также по два часа в неделю проводятся дополнительные занятия по генетике и биотехнологии. А в 10 классе организован «Предпринимательский класс».
«Я пришла в лицей в 2007 году, и каждый год мы что-то ремонтировали. Но я понимала, что безопасность и обеспечение жизнедеятельности – прежде всего. Коммуникации здесь были ещё 1961 года, поэтому зданию требовался ремонт. Изначально в нашем лицее было три основных профиля – физмат, потому что Протвино – город физиков, а также биохим и соцэконом. И эту марку мы держим», – рассказала директор лицея Татьяна Кащеева.
В состав лицея входят учебный корпус и два дошкольных отделения. В них учатся около 600 детей, преподают свыше 60 учителей.
«После капремонта лицей стал куда более современным. И как будто больше пространства стало, шире коридоры, уютнее кабинеты. Много наших выпускников поступают в хорошие вузы. Я планирую идти по направлению, связанному с IT», – сказал ученик лицея Илья Микеев.
С 1991 года лицей с золотой медалью закончили 40 ребят. 10 лицеистов стали лауреатами премии президента России, 123 – стипендиатами премии губернатора Московской области.
 
Воробьёв осмотрел кабинеты истории, биологии, спортзал, подарил школьникам волейбольные и баскетбольные мячи. 
 
На встрече с директорами и учителями Серпухова обсудили меры поддержки работников образования. В Подмосковье активно реализуется программа привлечения специалистов. Так, в этом году социальную ипотеку получили 73 учителя.
«Я приехала в Подмосковье из Калужской области пять лет назад. И причина только одна – здесь есть программа социальной ипотеки. Прошла отбор и получила сертификат. Моя школа расположена близко от места жительства. Раньше я тратила на дорогу полчаса, а теперь – всего лишь пять минут. Протвино – уникальный город, чистый. Красота просто», – сказала учитель начальных классов МБОУ «Гимназия» Виктория Черепова
«Мне 22 года, работаю в гимназии учителем английского языка, пришла туда почти сразу после университета. Как молодой специалист получаю ежемесячную выплату 6 тыс рублей. Ещё от правительства выделяется пособие в 150 тыс рублей – в первый год выплачивается 50 тыс, во второй – 100 тыс. Живу в городском округе Протвино, пока не планирую отсюда уезжать, и, возможно, подам документы на получение социальной ипотеки», – сказала Анна Хасанова.
«А я из Серпухова. Образование у нас развивается большими темпами. За последние годы построили три новых школы и три пристройки. Капремонт провели в трёх школах и ещё в трёх ждем в следующем году. А на прошлой неделе открыли большой долгожданный современный детский сад в микрорайоне имени Ногина», – поделилась директор школы №18 города Серпухова Мария Арсеньева
Благодаря президентской программе в Подмосковье ежегодно капитально ремонтируют около 60 школ. В этом году обновили 62, план на следующий год – 45 зданий.  

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#лицей
#капремонт
#подмосковье
#московская область
#протвино
#серпухов
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В Ельдигино местные жители помогли очистить от снега площадку у Дома культуры
05 декабря 2023, 19:33

Фото: пресс-служба городского округа Пушкинский

Жители села Ельдигино городского округа Пушкинский вышли на субботник и почтили площадку у Дома культуры «Ельдигинский». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Одним из участников субботника стала уполномоченный главы горокруга Пушкинский по территориям Нина Ушакова. По её словам, это ценно, когда жители стремятся помочь родному селу стать уютнее в преддверии Нового года.  
 «Я точно знаю, что в Ельдигино живут трудолюбивые люди, которые умеют и хотят работать. Которые любят своё село, всегда готовы прийти на помощь своему МКУ по благоустройству, где сегодня трудятся их земляки, причём работают со всей отдачей, и люди это видят. Которые готовы не советы давать и назначать виновных в том, что где-то не так хорошо, как нам хотелось бы, а готовы сами, если есть силы и возможности, помочь родному селу стать уютнее в преддверии Нового года», — рассказала она. 
На снежный субботник собрались члены клуба «Активное долголетие», члены молодёжно-патриотического клуба, спортивной секции школы, сотрудники Дома Культуры Ельдигинский, а также МКУ «Ельдигино Сервис».
 
Отмечается, что помочь в уборке местные жители решили в преддверии открытия новогодней Елки в Ельдигино, которое запланировано на 6 декабря. 

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#помощь
#субботник
#жители
#пушкинский округ
#снег
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Консультант Валинуров: «Реальная безработица выше официальной статистики»
05 декабря 2023, 19:26

Фото: istockphoto.com/mapo

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил о том, что реальная безработица в России выше, чем официальные показатели статистики.
«Говорить о том, что нет трудовых ресурсов, — это точно преувеличение. Сейчас очень много людей, которые находятся в поиске вариантов и являются безработными. Но условный топ-менеджер с заработной платой 500 тыс. или миллион рублей точно не пойдёт в службу занятости. Даже с зарплатой от 100 тыс. люди редко становятся на учёт. Это обычно делают те, у кого заработные платы около 20-50 тыс., и пособие для них является важным. Поэтому реальная безработица выше, чем говорит официальная статистика», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

По его словам, такая ситуация усугубляется тем, что компании предъявляют слишком жёсткий и длинный список требований к соискателю. Работодатели могут исправить это, более гибким подходом к найму. А вот для соискателей специалист рекомендовал налаживать личные, горизонтальные связи.

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#работа
#безработица
#статистика
#компании
#люди
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Кадеты из Каширы стали участниками форума «Патриот — это я»
05 декабря 2023, 19:15

Фото: администрация городского округа Кашира

1 декабря в Доме правительства Московской области традиционно прошёл межрегиональный военно-патриотический Форум «Патриот — это Я».
На форуме собрались представители кадетских и военно-патриотических объединений Московской и Ленинградской областей, а также ребята из ЛНР.

От городского округа Кашира на форум пригласили представителей кадетских казачьих классов МБОУ «СОШ с УИОП №7».  

В начале мероприятия для всех участников организовали квест. Нужно было показать начальную военно-спортивную подготовку и написать письмо солдатам на СВО, а также пройти испытания по готовности к лётной профессии, освоить курс молодого спасателя.

В финале форума состоялось торжественное собрание, в рамках которого перед кадетами выступили военкоры, участники СВО и лидеры военно-патриотических движений. И в завершении для участников форума прошёл концерт. 

Ранее встреча матерей и жен военнослужащих, многодетных и активных женщин Московской области состоялась в Музее Победы 26 ноября. Инициатором её проведения стала региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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#кашира
#общество
#новости подмосковья
#подмосковье
#дети
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Пушкино попал в топ-10 городов с эффективной борьбой с пробками
05 декабря 2023, 19:07

Фото: IStock/Nataliya Rodina

Пушкино попал в десятку лучших по ликвидации пробок муниципалитетов. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава городского округа пушкинский Максим Красноцветов.
«Пушкино попал в 10-ку городов, где реализованы самые эффективные точечные решения для ликвидации пробок, по аналитике Минтранса Подмосковья», — написал глава администрации.
Максим Красноцветов напомнил, что только в 2023-м году в городе расширили Институтскую улицу, сделали переразметку, а также перенесли остановку «Институт». Именно благодаря этому удалось увеличить пропускную способность автомобильного транспорта в муниципалитете.

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#пушкино
#максим красноцветов
#пушкинский округ
#пробки
#подмосковье
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В Московской области проверили 2,4 тыс такси и изъяли 46
05 декабря 2023, 19:05

Фото: Минтранс МО

Сотрудники подмосковного Минтранса вместе с правоохранителями оценили соблюдение обязательных требований в сфере таксомоторных перевозок. Во время рейдов было проверено более 2,4 тыс автомобилей такси, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В отношении нарушителей составлено 182 административных материалов. 46 транспортных средств изъяты и перемещены на штрафстоянки. Также среди нарушений было выявлено 45 случаев непрохождения водителями обязательного медосмотра перед выездом на линию и 44 случая, когда на кузове такси на было цветографической схемы или оранжевого фонаря», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
В ходе рейдов проверяется, соответствует ли внешний вид такси региональной атрибутике, проходят ли водители медосмотр перед началом рабочего дня, а транспортные средства – технический контроль. 
 
За каждое нарушение предусмотрен административный штраф. Как отметили в министерстве, проверки призваны повысить уровень безопасности в сфере таксомоторных перевозок.
 
По данным Минтранса, в реестре такси числятся более 100 тыс подмосковных автомобилей и свыше 37 тыс перевозчиков на территории Московской области. Сегодня зарегистрированы более 36 тыс индивидуальных предпринимателей и 880 юрлиц. 26 водителей работают как самозанятые.

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#алексей гержик
#минтранс мо
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#проверки
#автомобили
#транспорт
#подмосковье
#московская область
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Женщине из ДНР исправили дату рождения, которой нет в календаре
Женщине из ДНР выдали новый паспорт с исправлением несуществующей даты рождения
05 декабря 2023, 18:58

Фото: iStock/yanik88

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД по Орловской области помогли прибывшей из ДНР женщине получить российский паспорт, через суд женщине исправили в документах неверную дату рождения, которой не было в календаре. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Как стало известно, жительница Донецкой Народной Республики приехала из зоны боевых действий в Орловскую область в конце прошлого года и сразу же обратилась за получением российского паспорта. Сообщается, что при оформлении паспорта днем ее рождения поставили 29 февраля, однако в 1953 году в феврале было 28 календарных дней.

Для устранения проблемы женщине нужно было обратиться в суд. Отмечается, что ей оказали всестороннюю помощь в получении нового паспорта.

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#право
#паспорт
#днр
#документы
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Жителей Подмосковья пригласили на конкурс кормушек для птиц
05 декабря 2023, 18:27

Фото: Минэкологии МО

В стране стартовал 12-й фотоконкурс птичьих кормушек «Покормите птиц!», организованный Союзом охраны птиц России. В Подмосковье мероприятие поддерживает Минэкологии региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мы поддерживаем такие акции и хотим, чтобы наши жители в них участвовали. Это не только занимательное дело, но и польза для птиц, нуждающихся в подкормке зимой», – заявил глава Минэкологии Московской области Тихон Фирсов.
Конкурс проводится в таких номинациях, как «Оптимальный вариант» (отвечающие стандартам кормушки для птиц), «Чудо-столовая» (самая красивая и оригинальная кормушка) и «Пернатые гости» (фотографии птиц на кормушках).
 
Среди подноминаций – «Самое массовое скопление» (максимум птиц на кормушке), «Самая многовидовая фотография» (как можно больше видов птиц в кадре) и «Самый редкий гость» (фотография с редким посетителем кормушки). 
 
Для участия в номинациях № 1 и №2 автор фото обязательно должен на нём присутствовать.  
 
Фотографии конкурсных работ нужно загрузить на сайт Союза охраны птиц России. https://www.birds-konkurs.ru/ Каждый месяц жюри будет выбирать по пять лучших работ в каждой номинации и подноминациях. Авторы лучших работ получат поощрительные призы и электронные грамоты. 
 
К 1 апреля – Международному дню птиц – члены жюри выберут по одному победителю среди номинантов каждого месяца.
 
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#минэкологии мо
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#подмосковье
#московская область
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Перечислены раздражающие россиян предметы одежды
Большинство россиян раздражают вьетнамки, белые носки и леопардовый принт
05 декабря 2023, 18:15

Фото: istockphoto/AnnaStills

Для подавляющего большинства россиян при первой встрече важно, чтобы партнер был аккуратен и опрятно одет. Об этом сообщили эксперты сервиса для знакомств «Мамба».
Они провели опрос среди пользователей, с целью выяснить, какие именно предметы гардероба партнера раздражают людей больше всего. Возглавили хит-парад «красных флажков» носки под сандалии и белые носки с черной обувью у мужчин, передает «Газета.ру». Эту деталь как крайне неприятную отметили 54% опрошенных женщин. Что касается прекрасной половины человечества, то на ее представительницах мужчин больше всего раздражает леопардовый принт (26%).

В тройку раздражающих аксессуаров в одежде мужчин вошли также вьетнамки и аналогичная дешевая обувь (36%), подделки под мировые бренды (25%) и обтягивающие джинсы (21%). Мужчинам на дамах не нравятся чулки в сетку (17%), реплики вещей известных дизайнеров (13%) и, как ни странно, глубокое декольте или мини-юбка (12%).


                                                                                                                                                      Фото: istockphoto/AnnaStills

Любопытно, что 80% женщин считают, что на свидания всегда одеваются изысканно и продуманно и выглядят на них превосходно, в то время как 64% мужчин признаются, что не следят особо за внешним видом и, идя на встречу с дамой, могут надеть первое, что подвернулось под руку.

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