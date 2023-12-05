Школьникам из Каширы рассказали о волонтерском движении в России

Фото: администрация городского округа Кашира
4 декабря в каширских школах внеурочные занятия посвятили теме «Мы вместе».
Во время занятий школьники узнали о волонтерском движении. Напомним, 5 декабря, в России отмечают День волонтера, который объединяет щедрых духом и отзывчивых людей.
Каждую неделю по понедельникам в школах каширского округа проходят «Разговоры о важном». На этой неделе их посвятили теме «Что такое Родина?». Линейки по традиции начались с выноса знамённой группой российского флага и исполнением гимна.
Ранее 2 декабря состоялся 11 межрегиональный турнир по киокушин «Светлой памяти Святого Благоверного Князя Александра Невского». Турнир провели во дворце единоборств «Воейков» в Пензе. На соревнование приехали 400 спортсменов из 14 российских регионов. Воспитанник спортшколы «Кашира» Матвей Степуков занял 1 место в категории 14-15 лет до 65 кг.
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Каждую неделю по понедельникам в школах каширского округа проходят «Разговоры о важном». На этой неделе их посвятили теме «Что такое Родина?». Линейки по традиции начались с выноса знамённой группой российского флага и исполнением гимна.
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Мария Фирсова