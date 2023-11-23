Школьникам из ЦФО рассказали о преимуществах образования в дальневосточных вузах

Фото: пресс-служба организаторов форума
Юные жители Москвы, Московской области Калуги и Брянска приняли участие в Форуме школьников, посвящённом Дню открытых дверей в дальневосточных вузах. Он прошёл в столице и был организован в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве».
Школьникам рассказали о преимуществах получения высшего образования в лучших учебных заведениях Дальнего Востока, представили перспективы дальнейшего трудоустройства в ДФО, рассказали о действующих в регионе социальных программах.
На форуме участники встречались с представителями регионов Дальнего Востока, которые знакомили будущих студентов с вузами, рассказывали о востребованных специальностях и возможностях самореализации.
Так, в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга можно получить психолого-педагогическое, гуманитарное образование или поступить на факультет естественных и технических наук, где готовят экологов, биологов и геофизиков.
В структуру Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова в Якутии входят 12 институтов, пять факультетов, два колледжа, более 40 научно-исследовательских лабораторий и объектов научной инфраструктуры. У вуза есть филиалы в России и за рубежом.
На форуме была представлен и Дальневосточный федеральный университет.
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«Сегодня Дальний Восток и Арктика – территории, где создается будущее страны. Число студентов, приезжающих учиться на Дальний Восток из других регионов, за пять лет утроилось. Молодые люди приезжают учиться, работать и создавать новые проекты», – отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Так, в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга можно получить психолого-педагогическое, гуманитарное образование или поступить на факультет естественных и технических наук, где готовят экологов, биологов и геофизиков.
В структуру Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова в Якутии входят 12 институтов, пять факультетов, два колледжа, более 40 научно-исследовательских лабораторий и объектов научной инфраструктуры. У вуза есть филиалы в России и за рубежом.
На форуме была представлен и Дальневосточный федеральный университет.
«Это уникальный вуз на Дальнем Востоке, позволяющий освоить новые профессии, которые сегодня необходимы России. Они связаны с развитием технологических предприятий, импортозамещением, освоением космоса, биотехнологиями и биоинженерией», – отметила амбассадор ДВФУ, его выпускница, ИТ-предприниматель из Приморья Александра Семакина.По данным аппарата зампреда правительства России – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, с 2015 по 2023 годы число студентов из других регионов, поступивших в вузы Дальнего Востока, выросло более чем в два раза – с 2 437 до 6 304 человек.
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Лора Луганская