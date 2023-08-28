Школьникам во Франции запретят ношение мусульманской одежды

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Министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь в интервью телеканалу TF1 заявил о намерении запретить в школьных учреждениях страны абаи, или традиционные мусульманские женские одежды, которые полностью закрывают тело.
Атталь подчеркнул, что французские школы основаны на принципах светскости и что религиозная принадлежность учеников не должна быть видна при входе в классную комнату. Он также сообщил, что на следующей неделе планируется обсудить с школьными руководителями детали внедрения данного запрета.
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Артем Кузьмин