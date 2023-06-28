Школьники из Долгопрудного отправятся в краеведческую экспедицию в Мурманскую область

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
Они поднимутся на Небло-гору к месту гибели советского дирижабля
Долгопрудненские школьники отправятся в краеведческую экспедицию на Небло-гору. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В школе №14 юных долгопрудненцев приняли в отряд туристического клуба. Скоро они отправятся в экспедицию в Мурманскую область, поднимутся на Небло-гору и почтут память экипажа советского дирижабля В-6.
В городе помнят историю отечественного дирижаблестроения и воздухоплавания. 5 февраля 1938 года дирижабль «Осоавиахима» ушёл в свой последний полёт для спасения терпящей бедствие полярной научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-1».
Через сутки в сложных метеоусловиях воздушный корабль столкнулся с землёй. Это произошло недалеко от вершины Небло-горы, в районе города Кандалакша. Из 19 членов экипажа 13 погибли.
Ребята два года готовились к походу: тренировались, изучали историю, правила безопасности в походах, основы оказания первой помощи и многое другое. 8 июля 22 школьника отправятся в экспедицию под названием «От Лётного поля до Небло-горы». Старт походам туристического клуба школы №14 был дан пять лет назад.
Ранее «Радио 1» сообщало, что долгопрудненские байкеры выехали в Белгородскую область за Вечным огнём.
В школе №14 юных долгопрудненцев приняли в отряд туристического клуба. Скоро они отправятся в экспедицию в Мурманскую область, поднимутся на Небло-гору и почтут память экипажа советского дирижабля В-6.
Через сутки в сложных метеоусловиях воздушный корабль столкнулся с землёй. Это произошло недалеко от вершины Небло-горы, в районе города Кандалакша. Из 19 членов экипажа 13 погибли.
Ребята два года готовились к походу: тренировались, изучали историю, правила безопасности в походах, основы оказания первой помощи и многое другое. 8 июля 22 школьника отправятся в экспедицию под названием «От Лётного поля до Небло-горы». Старт походам туристического клуба школы №14 был дан пять лет назад.
Ранее «Радио 1» сообщало, что долгопрудненские байкеры выехали в Белгородскую область за Вечным огнём.
Лора Луганская