Школьники из Долгопрудного рассказали о деятельности омбудсмена Ириной Фаевской

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
В Долгопрудном школьники познакомились с деятельностью подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
Встреча со школьниками прошла в рамках правового просвещения молодежи.
Детям рассказали о правах и обязанностях гражданина и действиях при их нарушениях. Также объяснили в каких случаях можно обратиться к омбудсмену.
Стоит отметить, что после беседы ребята смогли посетить спектакль «Василий Теркин» в театре «Школа драматического искусства».
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Детям рассказали о правах и обязанностях гражданина и действиях при их нарушениях. Также объяснили в каких случаях можно обратиться к омбудсмену.
«Это наша не первая встреча с молодежью. Ребята узнают о том, что нужно делать, если права человека нарушены. Мы приводим примеры из нашей практики, потому что бывают разные ситуации. Не всегда подтверждается нарушение прав, иногда у человека складывается такое мнение из-за недостатка знания законов. И в таких случаях гражданину дается подробное разъяснение, почему такая ситуация возникла». — поделилась Ирина Фаевская.
Стоит отметить, что после беседы ребята смогли посетить спектакль «Василий Теркин» в театре «Школа драматического искусства».
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Мира Полтева