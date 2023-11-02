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Школьники из Долгопрудного рассказали о деятельности омбудсмена Ириной Фаевской

02 ноября 2023, 10:15
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

В Долгопрудном школьники познакомились с деятельностью подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
Встреча со школьниками прошла в рамках правового просвещения молодежи.

Детям рассказали о правах и обязанностях гражданина и действиях при их нарушениях. Также объяснили в каких случаях можно обратиться к омбудсмену.


«Это наша не первая встреча с молодежью. Ребята узнают о том, что нужно делать, если права человека нарушены. Мы приводим примеры из нашей практики, потому что бывают разные ситуации. Не всегда подтверждается нарушение прав, иногда у человека складывается такое мнение из-за недостатка знания законов. И в таких случаях гражданину дается подробное разъяснение, почему такая ситуация возникла». — поделилась Ирина Фаевская.

Стоит отметить, что после беседы ребята смогли посетить спектакль «Василий Теркин» в театре «Школа драматического искусства».

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Жителей Севастополя предупредили об уничтожении трех авиабомб
Развожаев: в Севастополе уничтожат три авиабомбы
02 ноября 2023, 11:40

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Губернатор Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что в Севастополе сегодня, в четверг, уничтожат три авиабомбы и более 1200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Губернатор предупредил жителей о том, что будет громко. Отмечается, что уничтожение бомб пройдет в районе бухты Гильзовая ориентировочно с 12.00 до 14.00. Развожаев добавил, что на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 13.00 до 17.00 планово уничтожат более тысячи боеприпасов, поднятые со дна бухты Гильзовая. 

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии, выполняющие задачи специальной военной операции в Луганской Народной Республике, обнаружили замаскированное взрывное устройство, вес которого составлял около тонны. Сообщается, что бомба была собрана с использованием аммонита и тротила. 

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#росгвардия
#губернатор
#бомба
#операции
#сотрудники
#севастополь
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Никита Журавель заявил в суде, что изучает Коран
02 ноября 2023, 11:25

Фото: istockphoto/Rifky Rachman Safri

Обвиняемый в сожжении Корана Никита Журавель сообщил в суде, что изучает священную книгу.
Никита Журавель проходит обвиняемым по делу о сожжении Корана в Волгограде. Во время судебного заседания он сообщил, что изучает Коран, пишет РИА Новости.

В четверг в Висаитовском районном суде началось судебное заседание, во время которого по видеосвязи допрашивают свидетелей по делу.

«В процессе моего заключения под стражу читаю Коран, изучаю его... дабы понять, как сильно оскорбил чувства верующих», — рассказал Никита Журавель.
«Мой поступок ужасен и не имеет оправдания», — заявил Журавель.
Напомним, в мае силовики задержали его в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. По данным СК, он признался, что делал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Оно передано чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая.

Ранее Кадырову-младшему вручили вторую по значимости награду в Татарстане. 15-летний Адам Кадыров получил орден «Дуслык». Также ему присвоили звание героя Чеченской Республики. 

Награды сын Кадырова получил после появления видео, где Адам Кадыров в СИЗО избивает Никиту Журавеля, которого задержали в Волгограде за сожжение Корана.

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#суд
#уголовное дело
#мусульмане
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Стартовал конкурс на создание официальной песни волонтёров для Всемирного фестиваля молодёжи-2024
02 ноября 2023, 10:47

Фото: iStock/nantonov

Открыт прием заявок на участие в создании официальной песни волонтёров для Всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году. Любой желающий гражданин России старше 14 лет сможет поучаствовать в конкурсе.
Заявки принимаются по электронной почте volunteers@fest2024.com до 17 ноября этого года включительно. По результатам конкурса десять финалистов пригласят поучаствовать в фестивале «Таврида.АРТ» в следующем году, а официальная песня победителя будет записана и выпущена музыкальным лейблом «Таврида.АРТ».

Подробную информацию об участии в конкурсе можно узнать на сайте https://fest2024.com/. Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи-2024 пройдет с 1 по 7 марта на территории «Сириуса».

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#таврида
#песня
#волонтёр
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Идет прием заявок на премию в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards
02 ноября 2023, 10:32

Фото: istock / Tzido

С 1 сентября 2023 года стартовал новый сезон Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards), которая ежегодно отмечает лучшие проекты в креативных индустриях РФ.

В рамках премии можно подать заявку на участие в номинации «Регион года» и предложить лучшие региональные проекты и инициативы в номинации «Проект в области развития территории».

Подать конкурсную заявку можно с 25 октября по 2 ноября этого года на официальном сайте rc-awards.ru. Премия будет присуждать субъекту РФ, чьи общественные инициативы лучше всего повлияли на развитие креативного сектора в регионе. Оценивать заявки будут  руководители крупнейших онлайн-платформ и медиахолдингов России, ведущие деятели науки, культуры и искусства.

Награждение победителей и лауреатов пройдет 1 декабря 2023 г. в Московском концертном зале «Зарядье» по адресу ул. Варварка, 6, стр. 4.

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#онлайн
#развитие
#рф
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Стало известно о планах Китая достроить пятую станцию в Антарктиде
Global Times: КНР планирует к 2024 году достроить пятую станцию в Антарктиде
02 ноября 2023, 10:11

Фото: istock / goinyk

Сороковая антарктическая научная экспедиция Китая началась 1 ноября. В ее рамках к февралю 2024 года планируется закончить строительство новой станции около моря Росса, которая будет пятой научно-исследовательской станцией КНР в Антарктике. Об этом сообщает Global Times.

Отмечается, что эта экспедиции займет больше 5 месяцев. В поездку отправили 3 судна — ледоколы «Сюэлун», «Сюэлун-2» и грузовое судно «Тяньхуэй». Корабли перевезут оборудование и материалы для строительства станции.

В экспедиции в общей сложности примут участие более 460 человек, которые займутся исследованиями влияния изменений климата на экосистему Антарктики и изучат роль региона в изменении климата во всем мире. 

Как сообщает китайское издание «Жэньминь жибао», дизайн сооружения станции вдохновлен созвездием Южный Крест, которое указывало путь мореплавателю Китая Чжэн Хэ в его путешествиях. На станции площадью 5244 квадратных метров летом смогут находиться 80 членов экспедиции, а зимой - 30.

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#строительство
#судно
#дизайн
#оборудование
#человек
#станции
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Беременная актриса Прия умерла в 35 лет
02 ноября 2023, 10:08

Фото: iStock/SergeyPankratov

Индийская актриса доктор Прия скончалась в 35 лет. Она находилась на 8 месяце беременности.
Доктор Прия умерла из-за сердечного приступа, пишет India Today. Врачи спасли новорожденного ребенка. Он находится в отделении интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что американский хоккеист «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон умер в возрасте 29 лет. Ему коньком рассекли шею в матче Британской элитной хоккейной лиги. Трагедия произошла на матче Кубка вызова EIHL с «Шеффилд Стилерс». Джонсон столкнулся с игроком соперника и упал на лед. Потом поднялся и, истекая кровью, совершил попытку вернуться на скамейку запасных. Хоккеиста госпитализировали, он скончался в больнице.

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В России работодателей будут штрафовать за слишком низкие зарплаты
02 ноября 2023, 09:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 января 2024 года штраф для работодателей за слишком маленькие зарплаты сотрудников составит до 100 тысяч рублей.
Санкции грозят тем, кто устанавливает оклад работникам на уровне ниже 19 242 рублей в месяц, рассказала ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева, сообщает «Прайм».

Российские власти установили критическую планку на уровне минимального размера оплаты труда. Он в будущем году поднимется на 3 тысячи рублей с нынешних 16 242 рублей в месяц. Такие изменение депутаты Госдумы одобрили в первом чтении.

По существующим положениям Трудового кодекса, ежемесячная зарплата не должна быть ниже МРОТ при условии, что сотрудник за этот период в полном объёме выполнил нормы рабочего времени и объемов труда.

Штрафы для работодателей за нарушение такого требования могут значительно варьироваться. От 10 до 100 тысяч рублей.

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#россия
#новости
#зарплата
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Американка организовывала секс-вечеринки для сына-подростка
02 ноября 2023, 08:37

Фото: IStock/kicsiicsi

В США начался суд над американкой, которая организовывала секс-вечеринки для сына и его друзей.
Fox News сообщает, что 49-летнюю Шэннон О’Коннор обвиняют в 63 уголовных преступлениях, в их числе сексуальное насилие над несовершеннолетними и создании угрозы для жизни детей. Присяжные заслушали показания 17 пострадавших и признали женщину виновной.
 
По версии обвинителей, в течение 2020 года О’Коннор организовала 6 вечеринок для подростков 14-15 лет. Женщина споила детей виски и водкой до беспамятства, а после заставляла заниматься сексом.
 
Следствие установило, что американка «наблюдала за половыми актами и смеялась над ними».

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#секс
#родители
#отношения
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В РФ предлагают ввести «отцовский» капитал для многодетных семей
02 ноября 2023, 08:29

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

В России предлагается ввести «отцовский» капитал за рождение или усыновление третьего ребенка или последующих детей.
«Известия», ссылаясь на доклад комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ, пишут, что сложившаяся в РФ демографическая ситуация требует чрезвычайных мер.
 
Если ситуацию оставить без изменений, то ещё до 2030 года Россия потеряет более 6 млн человек от естественной убыли. «Заменить» их миграционным потоком не получится.  
 
Так в Общественной палате РФ пришли к выводу, что необходимо стимулировать российские семьи к рождению второго, третьего и следующих детей. В этом случае можно применить «отцовский» или «многодетный» капитал.
 
«Мы предлагаем «многодетный» или «отцовский» капитал, который будет предоставляться один раз. Не увеличивать материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату», –заявил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко.
Размер выплаты может составить миллион рублей.
 
Это предложение в ближайшем времени направят на рассмотрение в правительство РФ.

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#материнский капитал
#дети
#семья
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