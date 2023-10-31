Школьники из Химок посетили Театр Российской Армии

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал местным силовикам о способе задержания зачинщиков беспорядков. В случае, если человек не реагирует на три предупредительных выстрела, необходимо выстрелить ему в лоб. С таким заявление он выступил в правительстве республики на фоне событий в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости.