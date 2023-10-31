Школьники из Химок посетили Театр Российской Армии

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Стоит отметить, что после постановки школьникам рассказали о о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской. Они узнали в каких случаях можно обращаться за помощью к омбудсмену, а также вспомнили права и обязанности граждан.
«Я и мои сотрудники регулярно проводим такие встречи с молодежью вы рамках правового просвещения. Хочу отметить, что ребята знают свои права и обязанности и им интересна правовая культура». — отметила Ирина Фаевская.
стоит отметить, что встречи с молодежью также запланированы и на ноябрь
Читайте также:
Омбудсмен Фаевская разберётся с отказом колясочнику в поездке на общественном транспорте
В Подмосковье участников СВО защитят от списания долгов со счетов
Подмосковный омбудсмен Фаевская восстановила пенсионеру право на бесплатное получение инсулина