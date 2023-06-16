Школьники из Химок создали робота-лоцмана для водной навигации

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
На олимпиаде школьники представляли свою разработку робота-лоцмана, который способен выполнять задачи по водной навигации.
Следующим этапом станет представление проекта на Всероссийской олимпиаде.
«Робот-лоцман имеет потенциал для реального применения и может внести значительный вклад в развитие сферы», – рассказал руководитель Центра инновационного творчества «Бином Ньютона» Михаил Шевченко.Ранее сообщалось, что глава Химок Волошин выступил с ежегодным обращением к жителям. Подробнее об этом читайте в нашем материале.