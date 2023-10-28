Школьники из Каширы приняли участие в интеллектуальной программе на «Культуре»

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Каширские школьники приняли участие в интеллектуально-развлекательной программе на ТВ-канале «Культура», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Городской округ Кашира на программе представили ученики школы №7.
В интеллектуально-развлекательной программе «Мы - грамотеи!» школьники соревновались в знаниях родного русского языка.
Ученики смогли выполнить задания по самым разным направлениям, включая грамматику, орфографию, лексику и орфоэпию, а также историю русского языка.
Представители администрации Каширы заявили, что гордятся воспитанниками школы №7, а также пожелали им дальнейших успехов!
Посмотреть программу с юными каширянами можно по этой ссылке: https://smotrim.ru/video/2698795.
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В интеллектуально-развлекательной программе «Мы - грамотеи!» школьники соревновались в знаниях родного русского языка.
Представители администрации Каширы заявили, что гордятся воспитанниками школы №7, а также пожелали им дальнейших успехов!
Посмотреть программу с юными каширянами можно по этой ссылке: https://smotrim.ru/video/2698795.
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Евгения Парфентьева