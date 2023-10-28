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Школьники из Каширы приняли участие в интеллектуальной программе на «Культуре»

28 октября 2023, 14:13
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

Каширские школьники приняли участие в интеллектуально-развлекательной программе на ТВ-канале «Культура», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Городской округ Кашира на программе представили ученики школы №7.

В интеллектуально-развлекательной программе «Мы - грамотеи!» школьники соревновались в знаниях родного русского языка.


Ученики смогли выполнить задания по самым разным направлениям, включая грамматику, орфографию, лексику и орфоэпию, а также историю русского языка.

Представители администрации Каширы заявили, что гордятся воспитанниками школы №7, а также пожелали им дальнейших успехов!

Посмотреть программу с юными каширянами можно по этой ссылке: https://smotrim.ru/video/2698795.

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#кашира
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#подмосковье
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#программа
#тв
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Уголовное дело оставившего Крымский мост без защиты полковника передано в суд
28 октября 2023, 14:18

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Во 2-й западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергея Волкова. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, которые привели к недостаточной защищенности Крымского моста.
Как установило следствие, в 2020 году Росгвардия должна была приобрести два радиолокационных комплекса для защиты Крымского моста от беспилотников. Полковник Волков приступил к выполнению задачи только в сентябре, когда в ведомстве уже планировалось закрытие финансового года, передает «Коммерсант». Тогда он поручил своим подчиненным срочно подготовить заявку на закупку двух комплексов «Орел-БПЛА». Следователи считают, что Волкову было известно, что данные комплексы не отвечают условиям технического задания.

На приобретение оборудования было израсходовано 395 миллионов рублей. Однако в результате важный стратегический объект в условиях проведения СВО оказался уязвим для огневого поражения противником. Сам Волков отрицает вину, утверждая, что не мог повлиять на предмет закупки и закупочную стоимость. Ожидается, что материалы дела будут рассматриваться в закрытом режиме.

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#крымский мост
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Глава Каширы Шувалов принял участие в экологической акции «Зеленый город»
28 октября 2023, 14:00

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов принял участие в экологической акции «Зеленый город», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Экологическую акцию провели рядом с Домом культуры имени Ленина Каширы.

Михаил Шувалов лично высадил саженцы голубых елей. Вместе с главой городского округа посадкой деревьев занялся каширский путешественник Александр Морозов. Он является мировым рекордсменом по кругосветному путешествию на автомобиле «УАЗ».

Шувалов, Морозов и волонтёры высадили голубые ели, саженцы для которых путешественник вырастил сам. Отмечается, что семена для будущих гигантов он собрал у стен Кремля. Саженцами он также поделился с городским парком Каширы.

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#ели
#саженцы
#семена
#кашира
#подмосковье
#михаил шувалов
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Израиль разрешил проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа
28 октября 2023, 12:11

Фото: iStock/IvanSpasic

Израиль принял решение допустить 28 октября въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
Отмечается, что грузовики доставят в Газу питьевую воду, продовольствие, лекарства и топливо.

В настоящее время грузовики находятся на границе, их проверяет израильская погранслужба.

Кроме того, Хагари в очередной раз обратился к жителям северной части сектора с призывом эвакуироваться на юг анклава, где жителям уже предоставляется необходимая гуманитарная помощь. 

Ранее сообщалось, что Израиль уже открывал КПП Рафах для доставки гуманитарных грузов. На время проезда автоколонны, обстрелы прекращались. 

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#израиль
#сектор газа
#гуманитарная помощь
#лекарства
#топливо
#продовольствие
#еда
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Токаев объявил в Казахстане 29 октября днем траура по погибшим в шахте
28 октября 2023, 11:49

Фото: istockphoto/Adam88xx

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 29 октября будет объявлен общенациональный траур в память о жертвах аварии на шахте им. Костенко в Караганде. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.
Токаев уже побывал на месте происшествия, а также встретился с родными и близкими горняков, погибших в результате трагедии, и выразил им свои соболезнования. В настоящее время известно о 21 погибшем. Еще 23 человека пока остаются под завалами, их судьба неизвестна.

В момент аварии, происшедшей ранним утром 28 октября, в подземных штреках находились 252 человека. На поверхность удалось вывести 208 шахтеров, из которых 18 обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв газометана в отработанной лаве. Спасатели продолжают поиски горняков, остающихся под завалами.

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#казахстан
#президент
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Маск задал лишь один вопрос после видео про гонения на украинскую церковь
Илон Маск задал вопрос журналисту о преследуемых Украиной священниках
28 октября 2023, 10:33

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Американский предприниматель Илон Маск задал лишь один вопрос, комментируя выпуск программы журналиста Такера Карлсона о гонениях на православную церковь на Украине.
В превью к ролику, опубликованному в соцсети X, Карлсон выразил недовольство американскими властями, которые никак не прокомментировали запрет канонической Украинской православной церкви. Он отметил, что поддержка президентом США Джо Байденом украинских властей, которые сажают священнослужителей в тюрьму, является самым показательным из «всех преступлений» главы США. 

На это превью в комментариях ответил Илон Маск, задав лишь один вопрос: «Священников сажают в тюрьму?». 

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#илон маск
#церковь
#православие
#запрет
#украина
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Центр реабилитации «Раменский» получил новое интерактивное оборудование
28 октября 2023, 10:09

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Комплексному Центру социального обслуживания и реабилитации «Раменский» предоставили новое реабилитационное интерактивное оборудование. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Оборудование рассчитано на работу с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Интерактивные девайсы позволят облегчить работу педагогам реабилитационного центра, а дети смогут в интересной форме выполнять необходимые задания.

Из средств бюджета Московской области Центр получил интерактивный стол психолога «Гармония» и профессиональный интерактивный стол психолога «Алма». Они предназначены для развития у детей навыков коммуникации и взаимодействия с окружающими. 

Также Центр «Раменский» получил «интерактивный пол», тактильную дорожку, которая поможет детям-инвалидам и детям с ОВЗ развить осязание, различные «интерактивные панели» и «интерактивную песочницу».

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В Жуковском вручили квартиры троим детям-сиротам

В Подмосковье дети могут пройти комплексное обследование на аллергены

В Подмосковье откроют первую научную детскую площадку
#жуковский
#реабилитация
#дети-инвалиды
#оборудование
#развитие
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В Жуковском вручили квартиры троим детям-сиротам
28 октября 2023, 09:54

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском вручили ключи от квартир молодым людям, оставшимся без попечения родителей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Заместитель главы города Василий Сидоренко вручил ключи от квартир 18-летним Никите Сусалеву, Юрию Никулину и Артёму Фарафонову. 

Отмечается, что в течение пяти лет с момента получения, квартиры будут принадлежать муниципалитету, а с молодыми людьми заключат договор найма. По истечении этого срока, при условии, что жильё находится в нормальном состоянии, а все жилищно-коммунальные услуги выплачены, квартиры будут приватизированы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском откроют первую научную детскую площадку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жуковский
#дети-сироты
#квартиры
#подмосковье
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День бабушек и дедушек в 2023 году: история и традиции праздника
28 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/shironosov

Торжество, посвященное бабушкам и дедушкам, отмечается в более чем 30 странах. Оно учреждено, чтобы подчеркнуть важность и значимость старшего поколения и укрепить семейные ценности. Редакция «Радио 1» расскажет, на какой день праздник пришелся в 2023 году и как отметить торжество.

Когда отмечают День бабушек и дедушек в 2023 году


У праздника нет утвержденной точной даты, однако День бабушек и дедушек ежегодно отмечается 28 октября. У древних славян существовало похожее торжество – Осенние Деды, празднование которого приходилось на конец октября, что послужило определению даты праздника.

История праздника


День бабушек и дедушек празднуется во всем мире с 2009 года. С инициативой учредить торжество выступило цветочное бюро Голландии. Цель установления праздника состояла в том, чтобы напомнить подрастающему поколению о необходимости поддерживать и укреплять связь со своими близкими пожилыми родственниками, дарить им цветы и оказывать внимание. Вскоре праздник стал отмечаться в Европе и в Америке. В России также поддержали идею празднования дня, посвященного пожилым членам семьи.

День бабушек и дедушек: традиции


Поскольку инициатором учреждения торжества стало цветочное бюро, в День бабушек и дедушек принято дарить цветы. Пожилые люди отличаются практичностью, поэтому скорее отдадут предпочтение растениям в горшках, которые будут более долговечными. При выборе цветка стоит обратить внимание на его значение. Например, гибискус является символом долголетия, а герань –  символом стабильности и благополучия.

В торжественный день необходимо собираться вместе с семьей. Выражать слова благодарности бабушкам и дедушкам, уделять им особенное внимание и дарить положительные эмоции. Пожилые люди любят вспоминать прошлое, истории из своей молодости. Приятным презентом в этот день станет чаепитие с просмотром семейных фотографий.  

В День бабушек и дедушек некоторые организации проводят акции. Пенсионерам предоставляются скидки или возможность принять участие в акциях.

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#пожилые люди
#эмоции
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28 октября — День создания армейской авиации России: история праздника
28 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/javarman3

75 лет назад в России была создана первая авиационная эскадрилья. Редакция «Радио 1» расскажет об истории возникновения торжества и о том, что входит в задачи военнослужащих войск авиации.

День создания армейской авиации России – 2023: история праздника


Первое подразделение авиации было создано в Серпухове 28 октября 1948 года. Именно это событие послужило созданию отдельного войска, которое выполняет самые различные и значимые задачи с воздуха.


Армейская авиация: какие задачи выполняет 


Прежде авиация выполняла только вспомогательные функции, так как вертолеты в 1948 году были новым видом техники, которую еще требовалось изучать и адаптировать под выполнение боевых задач. Ближе к 1970-м годам экипажи вертолетов уже проводили масштабные операции. В настоящее время авиация выступает важнейшим подразделением, участвующем в вооруженных конфликтах или военных операциях. На вооружении армейской авиации стоят самые современные и модернизированные комплексы и оборудование.  

 

День создания армейской авиации России – 2023: как отмечают

 
Профессиональный праздник отмечают не только военнослужащие войск армейской авиации, но и курсанты профильных вузов, преподавательский состав, ветераны. В этот день в подразделениях проходят торжественные мероприятия, в ходе которых бойцам присваиваются специальные звания, вручаются награды. По телевидению в  День создания армейской авиации можно увидеть военные фильмы, посвященные подвигам солдат этих подразделений. 

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