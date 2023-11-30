Школьники из Каширы приняли участие в акции «Фронтовая открытка»

Фото: администрация городского округа Кашира
По инициативе депутата Госдумы Александра Когана запустили патриотическую акцию «Фронтовая открытка».
Ранее каширские молодогвардейцы изготовили окопные свечи. Они нарезали картон, установили его в банки и залили. Парафин для свечей выделил Фонд содействия развитию Каширского городского округа «Кашира-660».Окопная свеча представляет собой свечу длительного горения, которая предназначена для освещения, приготовления еды и кипячения воды.
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Мария Фирсова