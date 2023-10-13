Школьники из Каширы сплели масксети для участников СВО

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Каширские школьники помогли волонтерам в плетении маскировочных сетей для участников специальной военной операции, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Акцию с плетением масксетей организовали представители «Движения Первых». К командной работе они привлекли учеников и педагогов из каширских школ № 1, МБОУ «СОШ с УИОП № 2» г. Кашира, МБОУ «Тарасковская СОШ» городской округ Кашира (Зендиково) и МБОУ «СОШ № 9».
Как правильно изготавливать столь важный для российских военных инвентарь показала руководитель Комитета Семей Воинов Отечества городского округа Кашира Наталья Кульнева.
Уже совсем скоро сети, сделанные руками каширских активистов, отправятся в зону спецоперации и помогут солдатам Вооруженных сил РФ.
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Как правильно изготавливать столь важный для российских военных инвентарь показала руководитель Комитета Семей Воинов Отечества городского округа Кашира Наталья Кульнева.
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Евгения Парфентьева