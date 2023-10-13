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Школьники из Каширы сплели масксети для участников СВО

13 октября 2023, 09:30
Фото: iStock/Smederevac

Фото: iStock/Smederevac

Каширские школьники помогли волонтерам в плетении маскировочных сетей для участников специальной военной операции, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Акцию с плетением масксетей организовали представители «Движения Первых». К командной работе они привлекли учеников и педагогов из каширских школ № 1, МБОУ «СОШ с УИОП № 2» г. Кашира, МБОУ «Тарасковская СОШ» городской округ Кашира (Зендиково) и МБОУ «СОШ № 9».

Как правильно изготавливать столь важный для российских военных инвентарь показала руководитель Комитета Семей Воинов Отечества городского округа Кашира Наталья Кульнева.


Уже совсем скоро сети, сделанные руками каширских активистов, отправятся в зону спецоперации и помогут солдатам Вооруженных сил РФ.
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Илон Маск перешел на торговлю пивом
Компания Tesla запустила в продажу ограниченную серию пива и кружек
13 октября 2023, 10:20

Фото: istockphoto/Anski

Компания Tesla запустила в продажу ограниченную серию наборов из пива и кружек, выполненных в стиле электропикапа Cybertruck. Комплект CyberBeer + CyberStein Limited Edition Set стоит 150 долларов (примерно 14,5 тысячи рублей).
Владелец компании миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал ссылку на сайт, где можно приобрести кибер-пиво и кибер-кружки. Набор состоит из двух бутылок пива Halles Lager с европейским хмелем и двух пивных кружек. И бутылки, и кружки имеют уникальный дизайн, напоминающий кузов пикапа Cybertruck, представленный компанией Tesla в 2019 году.

Идея создания пива в стиле электромобиля пришла Илону Маску в голову во время Giga Fest. Это было мероприятие, посвященное открытию завода Gigafactory Berlin, которое эксцентричный миллиардер посетил несколько лет назад. Стоит отметить, что Маск и Tesla в дополнение к пивному кибер-набору предлагают также открывашку для пива уникальной формы. За дополнительную плату в 50 долларов (около 4,8 тысячи рублей). Ажиотажного спроса пока не наблюдается. Очевидно, эксклюзивный товар ждет особо тонких ценителей.

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#илон маск
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РБК: Главы сервисов знакомств рассказали о нюансах создания аналога Tinder
13 октября 2023, 09:31

Фото: istock / oatawa

В России оценили возможность создания отечественной альтернативы ушедшему сервису знакомств Tinder. Об этом рассказал гендиректор сервиса «Мамба» Андрей Бронецкий в беседе с РБК.
Бронецкий заявил, что такой сервис возможно появится у «Мамбы» или у других конкурентов. Он рассказал, что это будет что-то подобное клубу по интересам с избирательной аудиторией — пользователи увидят только самых успешных и красивых собеседников. Но при этом, существует риск не набрать необходимое количество аудитории и скатиться в эскорт-услуги. 

Также глава Loveplanet Елена Беляевских заявила, что можно создать некий нишевый сервис для состоятельных людей. Но если если проверка пользователей сервиса будет несовершенна, то платформа, вероятнее всего, в сокром времени погибнет.

Американский сервис Tinder заявил об уходе из России в мае 2023 года. Приложение перестало работать в июне.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит законность введения комиссий интернет-магазина Wildberries за оплату покупок картами Visa и Mastercard. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#сервис
#услуги
#пользователи
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Лейтенант из Каширы прошёл во второй этап конкурса «Народный участковый-2023»
13 октября 2023, 09:16

Фото: iStock/Dzurag

Лейтенант полиции Евгений Якунин из Каширы прошёл во второй этап конкурса «Народный участковый-2023», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2023» будет проходить до 16 октября. 

Проголосовать за сотрудников полиции может любой россиянин, перейдя на сайт МВД России. Онлайн можно также ознакомиться со всеми анкетами
правоохранителей, которые пожелали принять участие в конкурсе. 

Если Евгений Якунин наберет достаточное количество голосов, то сможет представить Московскую область на всероссийском этапе конкурса.

Отдать голос за своего участкового можно по ссылке: https://clck.ru/3632rX.

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В микрорайоне Кашира-2 возобновят подачу тепла и ГВС 13 октября в 12:00

В индустриальный парк «Кашира» привлекут порядка 130 миллионов рублей
#мвд
#сайт
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#конкурс
#полиция
#подмосковье
#кашира
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В Кашире полностью восстановили работу котельной
13 октября 2023, 09:14

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова

В городском округе Кашира после аварии на тепловых полностью восстановлена работа котельной 90 МВт, сообщил Глава городского округа Михаил Шувалов в своём телеграм-канале.
Кроме этого, сейчас после восстановления подачи ресурсов, управляющими компаниями ведутся работы по налаживанию внутридомовых систем. 

Ранее, 11 октября на  произошла авария была приостановлена работа котельной из-за аварии на магистральных тепловых сетях. Временно у жителей было отключено отопление и подача ГВС. Всего из-за аварии были остались без отопления 175 жилых домов, 41 частный дом, четыре школы, восемь детсадов и два медицинский учреждения в микрорайоне Кашира-2.

Стоит отметить, что полностью подача горячего водоснабжения и отопления в Кашире начнется 13 октября  с 12:00.

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#авария
#работа
#отопление
#кашира
#теплоснабжение
#подмосковье
#котельная
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Воспитатели-садисты детсада в Новосибирске издевались над детьми
В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в избиении детей
13 октября 2023, 08:44

Фото: istockphoto/Irina_Geo

В Новосибирске воспитателям частного детского сада предъявлено обвинение сразу по двум уголовным статьям. По данным следствия, две воспитательницы неоднократно избивали детей и причиняли им нравственные страдания.
Как сообщили в Следственном управлении СК России по региону, от их действий пострадали не менее десяти детей. Скандал разразился после публикации записей с камер видеонаблюдения в частном детском саду «Маленький принц». Вопреки названию, к воспитанникам там относились далеко не как к принцам и принцессам.

Одна из родительниц пожаловалась на жуткое отношение к малышам. Сначала руководство детского сада отказалось предоставить доступ к видеозаписям. Затем роликом заинтересовались в Следственном  комитете РФ. После многочисленных проверок детсад закрылся. Директору предъявлено обвинение по статье за ненадлежащее оказание услуг.

Двум воспитательницам предъявлены обвинения по статьям за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним и за истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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#обвинение
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#меры
#детсад
#рф
#воспитатели
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Армия Израиля бульдозерами уничтожила пиццерию за рекламу с фото заложницы ХАМАС
13 октября 2023, 08:41

Фото: istock / Srdjanns74

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с помощью бульдозеров разнесла пиццерию в городе Хувара за из-за рекламы с о снимком пожилой женщины, похищенной во время вторжения палестинских радикалов ХАМАС. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Пп информации издания, некоторые еврейские жители выразили недовольство из-за рекламы с фотографией женщины. которую возможно удерживают в заложниках в секторе Газа. Из-за этой рекламы ЦАХАЛ принял решение закрыть пиццерию Eiffel Bakery на 5 месяцев и уничтожить фасад здания с помощью бульдозера. Владелец заведения задержан за поддержку террористических действий.

При этом отмечается, что администрация пиццерии практически сразу \извинилась в социальных сетях за этот инцидент, заявив, что фотографию использовали злоумышленники без их ведома.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
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#женщины
#жители
#инцидент
#администрация
#израиль
#хамас
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Источник РИА Новости рассказал, какой самолет заменит Ан-26 и Ан-72
РИА Новости: На замену Ан-26 и Ан-72 в России создадут транспортник Ил-212
13 октября 2023, 08:23

Фото: istockphoto/Oskanov

В России планируют создать новый легкий военно-транспортный самолет на замену парка Ан-26 и Ан-72. Как сообщил информированный источник корреспонденту РИА Новости, это будет Ил-212.
Ранее глава министерства обороны России Сергей Шойгу на совещании с высшим руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщил о найденном решении вопроса замены указанных транспортных самолетов. Министр отметил, что в настоящее время необходимо определиться со сроками и первоочередными мерами по воплощению этого решения на практике.

По данным источника агентства, речь идет о самолете Ил-112В с турбовинтовым двигателем. Предполагается, что эта модель транспортного авиасудна будет значительно переработана и получит новую маркировку — Ил-212. Самолет получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С, будут переработаны крыло и шасси, установлены новая топливная и гидравлическая системы, уточнил собеседник агентства.

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#самолет
#сергей шойгу
#министр
#транспорт
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В США назвали российское оружие, превосходящее зарубежные аналоги по огневой мощи
Military Watch: Истребитель Су-57 превосходит по огневой мощи зарубежные аналоги
13 октября 2023, 07:40

Фото: istock / scaliger

Истребитель Су-57 российского производства намного превосходит американский F-35 в огневой мощи. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine. По мнению обозревателя, Су-57 выделяется уникальной возможностью применения в разных боевых ситуациях и обладает высокой дальностью стрельбы и различным арсеналом дальнобойных ракет.

«Более легкий американский F-35 ограничен всего четырьмя ракетами. Су-57 вмещает восемь ракет, в том числе шесть ракет дальнего радиуса действия <…> Он выделяется тем, что он может не только нести ракеты «воздух-воздух»  гораздо большей дальности, но также иметь на вооружении крылатые ракеты большой дальности, в том числе для использования в реальных боевых операциях», — пишут авторы материала.
В публикации также пишут, что Су-57 обеспечивает дальность поражения в 400 км, а это может позволить уничтожать самолеты врага в 2 раза дальше, по сравнению с F-35. Авторы также отмечают, что российский истребитель намного быстрее. 

Ранее сообщалось, что в России разработали высокоскоростной дрон-камикадзе «Тубус» для уничтожения артиллерии противника в глубине фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолёты
#воздух
#ракеты
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Юрист предупредил россиян о мошенничестве с квартирами от лица ФСБ
Юрист Соловьев: Мошенники под видом ФСБ пытаются завладеть квартирами россиян
13 октября 2023, 07:25

Фото: istock / Prostock-Studio

Сейчас набирает популярность новый способ обмана граждан, которая может лишить их жилья. Злоумышленники намеренно выбирают жертву среди пожилых людей. Об опасности предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
Юрист заявил, что мошенники общаются от лица правоохранительных органов и уведомляют граждан о якобы оформленных на его имя кредитах. Чтобы сохранить недвижимость злоумышленники предлагают временно оформить ее на «сотрудника ФСБ».

«Жертву обрабатывает целая бригада: и «сотрудник ФСБ», и «следователь», и «сотрудница ЦБ», и даже «оператор с портала Госуслуги». Но запомните, сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам», — предупредил Соловьев.
Помимо этого, жертву могут заставить указать жилье в качестве обеспечения крупного кредита, оформить квартиру «на своего человека», продать ее, а средства положить на «безопасный» счет.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина из Москвы стала жертвой мошенников, которые убедили ее передать шесть миллионов рублей. Обманщики заявляли, что это необходимо для помощи родственнице, которая пострадала в аварии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#счёт
#цб
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