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Школьники из новых регионов получили первые паспорта в Музее Победы

29 сентября 2023, 17:04
Фото: пресс-служба Музея Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

20 школьников получили паспорта граждан России в Зале Славы музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея. Торжественная церемония прошла накануне новой памятной даты – Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области и Херсонской областей с Россией.
«Для нас очень важно, что такое важное и знаковое событие проходит именно здесь, в Музее Победы. Мы сделали всё, чтобы оно стало для вас незабываемым и памятным. Уверен, что вы станете достойными гражданами страны, и наша великая, огромная Родина будет гордиться вами», – сказал Школьник.
Депутат Госдумы Сергей Колунов напомнил, что в осеннюю сессию все думцы единогласно поддержали решение президента России Владимира Путина об установлении новой памятной даты.

«Всё меняется в лучшую сторону, и уже 2 млн новых паспортов выдано на новых территориях, которые воссоединились с нашей страной, вернулись домой», – подчеркнул Колунов.
Получить первый паспорт в столице России, в Музее Победы – знаменательное событие, считает София Ковалёва из посёлка Розовка Запорожской области.
«Меня переполняет чувство патриотизма и гордость за свою державу. В музее мы успели побывать на экскурсии «Подвиг народа», обошли весь музей. Первый паспорт – это билет в счастливую жизнь. Я родилась и живу в России, и с паспортом Российской Федерации буду жить счастливым человеком», – сказала школьница.
В музее ребята посетили открытие фотовыставки «#ВМЕСТЕ». В экспозицию вошли более 50 уникальных снимков информагентства ТАСС, которые рассказывают о становлении мирной жизни. Первые посетители выставки увидели кадры из Геническа, Мелитополя, Мариуполя, Донецка, Луганска, Энергодара и других городов и посёлков.

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Ректор МАРХИ Швидковский: ИИ представляет угрозу для сферы архитектуры
Ректор МАРХИ Швидковский: архитектурное образование может исчезнуть из-за ИИ
29 сентября 2023, 17:24

Фото: iStock/RossHelen

Искусственный интеллект может превзойти архитекторов со всего мира и уничтожить систему образования в данной отрасли. Такие опасения высказал ректор Московского архитектурного института (МАРХИ) Дмитрий Швидковский, чьи слова приводит Агентство городских новостей «Москва».
По словам Швидковского, в настоящее время неизвестен точный путь развития искусственного интеллекта, но уже сейчас видно, что он опережает деятельность как самих практикующих архитекторов, так и преподавателей в этой отрасли. 

Если не начать бороться с влиянием ИИ сейчас, то в дальнейшем можно потерять власть над этой отраслью, которая будет полностью принадлежать искусственной системе, передаёт слова ректора МАРХИ АГН «Москва»

Напомним, что всемирный день архитектуры ежегодно отмечается в первый понедельник октября. В этом году он выпал на 2 октября.

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#архитектура
#образование
#искусственный интеллект
#университет
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Беглов: Переезд «Газпрома» принес Петербургу большие расходы
29 сентября 2023, 17:08

Фото: istock / PavelFilatov

Переезд ПАО «Газпром» в Санкт-Петербург обернулся большими тратами. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в беседе с изданием «Фонтанка»
По словам Беглова, переезд крупнейшей российской энергетической компании должен был принесли Санкт-Петербургу доходы, но все вышло наоборот.

«Если для всех «Газпром» — это манна небесная, то для города это большая расходная часть», — заявил губернатор.
На сегодняшний день северная столица не получает прибыли от компании, а пока только расходуют часть средств из бюджета на благоустройство территории, на которой разместился «Газпром». Так, была создана транспортная развязка и построено несколько магистралей для подъезда к офисной башне «Газпрома». На сегодняшний день строительство еще не подошло к концу: сейчас власти Питера строят переход через развязку и расширяют внутриквартальную дорожную сеть.

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#доходы
#петербург
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Троллейбусы Петербурга научились пробуждать совесть безбилетников
На экранах в троллейбусах Петербурга стали показывать количество безбилетников
29 сентября 2023, 16:54

Фото: iStock/-lvinst-

На информационных табло в салонах троллейбусов в Санкт-Петербурге теперь показывают, сколько пассажиров не оплатили проезд. Об этом изданию «Петербургский дневник» сообщили в «Горэлектротрансе».
Городские троллейбусы были оснащены современными системами в рамках концепции «Умный город». Теперь водитель может видеть число вошедших в транспорт пассажиров, а на экранах в салоне показывается количество безбилетников. 

Затем, сообщает «Петербургский дневник», информация о «зайцах» передаётся на пульты диспетчерского контроля «Горэлектроранса». Благодаря этому контролёры могут видеть, в каком транспорте в настоящий момент едут безбилетники, и предпринять необходимые меры. 

Планируется также установить современное оборудование, подсчитывающее количество неоплативших проезд пассажиров, в ретротрамваи, которые уже в скором времени выйдут на линии.

Всего за первое полугодие в Санкт-Петербурге было выявлено порядка 7,7% безбилетников от общего числа пассажиров. 

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#санкт-петербург
#транспорт
#проезд
#оплата
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Осень – пора экскурсий в клубах «Активное долголетие»
29 сентября 2023, 16:51

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Все экскурсии, которые посещают участники проекта «Активное долголетие» абсолютно бесплатны и включают в себя трансфер.
Экскурсии в рамках проекта посетили более 45 тысяч активных долголетов, ​сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Осенью большим спросом среди старшего поколени пользуются экскурсии. Всего разработано 87 экскурсионных маршрутов, которые посетят порядка 8 тысяч жителей Подмосковья старшего поколения. Их ждут экскурсии в Храм Вооруженных Сил РФ, Сергиева Лавра, Новый Иерусалим, Федоскино, Коломенский Кремль и многое другое», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Росавиация предупредила об опасности полетов некоторых самолетов РФ за рубеж
Росавиация предупредила о возможных рисках полетов за рубеж на самолетах ГТЛК
29 сентября 2023, 16:47

Фото: istock / frentusha

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) дала рекомендации по поводу полетов за границу. Росавиация попросила авиакомпании не использовать самолеты, находящиеся под санкциями ЕС и США, так как их могут арестовать. Конкретно речь идет о самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Информацию сообщил РБК, ссылаясь на свой источник в крупной авиакомпании.
Собеседник агентства объяснил, что предупреждение сделано из-за возможного ареста самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, который в данный момент проходят процедуру банкротства. Отмечается, что исключениями стали рейсы в Турцию и Белоруссию.

Кроме того, источник агентства заявил, что письмо Росавиации было разослано в авиакомпании, которые выполняют международные авиарейсы. Также, сегодня, 29 сентября, по этому поводу в Минтрансе пройдет совещание.

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#авиарейсы
#ес
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В Подмосковье подано около 500 онлайн заявок на регистрацию домашних животных
29 сентября 2023, 16:32

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области упростить регистрацию питомца можно, подав предварительную заявку в режиме онлайн.
Закон вступил в силу 1 сентября этого года. Регистрация собак позволит создать единую базу данных, где каждому животному будет присвоен личный номер. Закона распространяется на граждан, которые имеют постоянную регистрацию в Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Сегодня владельцам собак доступен сервис подачи заявки на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Такой способ значительно ускоряет процедуру регистрации. Только за эту неделю подано уже около 500 заявок», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Регистрация животных бесплатная и проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Животное, достигшее трёхмесячного возраста, должно быть зарегистрировано в течение 14 дней. Если на день вступления закона в силу, домашнему любимцу больше трёх месяцев, он должен быть зарегистрирован в ближайшие полгода. Чтобы зарегистрировать питомца, нужно выбрать одну из госветклиник и записаться на приём на региональном портале госуслуг. Можно и прийти в ветеринарную клинику вместе с питомцем.

На приёме специалисты проверят документы, при необходимости вакцинируют животное и введут чип.

Чипирование является обязательным условием для регистрации. Стоимость чипа оплачивает владелец животного. В госветклинике Подмосковья его стоимость составляет 330 рублей.

Закон не ограничивает число животных, которых может зарегистрировать на себя один владелец.

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На подмосковном геопортале появились ветеринарные клиники.

Регистрацию питомцев в Московской области перевели в «цифру».
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#георгий филимонов
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В Подмосковье по номеру «112» оказывается психологическая помощь
29 сентября 2023, 16:20

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Региональная Система-112 оказывает помощь и поддержку гражданам в критических ситуациях, в которых особую роль в таких ситуациях играет психологическая помощь.

Главной задачей, стоящей перед операторами-психологами региональной Системы-112, является оказание помощи людям, попавшим в экстренную ситуацию до прибытия экстренных оперативных служб, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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#112
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Судебные приставы добились закрытия незаконно работавшего гостиничного комплекса в Подмосковье
29 сентября 2023, 15:51

Фото: ГУФССП РФ по МО

Судебные приставы принудили жителя Московской области прекратить незаконную коммерческую деятельность гостиничного клуба, который он организовал на территории садового товарищества. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области.
Председатель одного из подмосковных садовых товариществ построил на пяти земельных участках крупный гостиничный клуб. На коммерческой основе он организовывал и проводил там банкеты, свадьбы и корпоративы. 
«На этом мужчина не остановился: он построил на территории сауну, спа-центр с бассейном и сдавал их в аренду, организовал рыбалку. Вдобавок на территории комплекса он разместил ферму, где содержались козы, свиньи, лошади, куры и другая живность. Выпас животных, как и хранение отходов их жизнедеятельности, осуществлялась также на территории садового товарищества», – говорится в сообщении. 
Владельцы других участков товарищества были недовольны таким соседством. Граждане подали в суд иск с требованием устранить нарушения.
 
Дмитровский городской суд признал деятельность гражданина незаконной и запретил использовать земельный участок не по назначению. Подмосковные приставы возбудили три исполнительных производства. Должниками стали садовое товарищество и предприимчивый председатель. 
 
Судебный пристав-исполнитель ограничил для должника-председателя выезд за пределы России, а также пользовании транспортными средствами, запретил на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом. 
 
Однако деятельность гостиничного клуба продолжалась. Тогда пристав применил к должнику штрафную санкцию в виде исполнительского сбора. Он предупредил его об административной и уголовной ответственности в случае дальнейшего уклонения от исполнения судебного решения.
 
Все эти меры побудили должника исполнить решение суда. Незаконная коммерческая деятельность предпринимателя и нецелевое использование земельного участка были прекращены.  

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#суд
#предприниматель
#гостиница
#снт
#подмосковье
#московская область
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Путин разрешил украинцам пересекать границу России по внутреннему паспорту
29 сентября 2023, 15:39

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил гражданам Украины въезжать в Россию и выезжать по своим украинским паспортам. Соответствующий документ опубликован.
«Граждане Украины могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна», - говорится в указе.

Вернуться на Украину можно по удостоверению личности. При пересечении границы с детьми при себе будет необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт, в котором есть информация о ребенке.

Напомним, Путин своим указом объявил 30 сентября Днём воссоединения новых регионов с Россией.

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