Школьники из новых регионов получили первые паспорта в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы
«Для нас очень важно, что такое важное и знаковое событие проходит именно здесь, в Музее Победы. Мы сделали всё, чтобы оно стало для вас незабываемым и памятным. Уверен, что вы станете достойными гражданами страны, и наша великая, огромная Родина будет гордиться вами», – сказал Школьник.Депутат Госдумы Сергей Колунов напомнил, что в осеннюю сессию все думцы единогласно поддержали решение президента России Владимира Путина об установлении новой памятной даты.
«Всё меняется в лучшую сторону, и уже 2 млн новых паспортов выдано на новых территориях, которые воссоединились с нашей страной, вернулись домой», – подчеркнул Колунов.Получить первый паспорт в столице России, в Музее Победы – знаменательное событие, считает София Ковалёва из посёлка Розовка Запорожской области.
«Меня переполняет чувство патриотизма и гордость за свою державу. В музее мы успели побывать на экскурсии «Подвиг народа», обошли весь музей. Первый паспорт – это билет в счастливую жизнь. Я родилась и живу в России, и с паспортом Российской Федерации буду жить счастливым человеком», – сказала школьница.В музее ребята посетили открытие фотовыставки «#ВМЕСТЕ». В экспозицию вошли более 50 уникальных снимков информагентства ТАСС, которые рассказывают о становлении мирной жизни. Первые посетители выставки увидели кадры из Геническа, Мелитополя, Мариуполя, Донецка, Луганска, Энергодара и других городов и посёлков.
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