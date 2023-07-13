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Школьники из Подмосковья стали лауреатами Международной олимпиады «Туймаада»

13 июля 2023, 11:30

Фото: istockphoto / metamorworks

Ученики Физтех-лицея им. Капицы стали лауреатами по математической дисциплине XXX Международной олимпиады школьников «ТУЙМААДА».

XXX Международная олимпиада школьников «ТУЙМААДА» проходила со 2 по 10 июля в Якутске. Студенты из Физтех-лицея им. П.Л. Капицы стали лауреатами по математической дисциплине.

«Даниил Игнатьев взял диплом 1 степени и показал лучший результат в старшей лиге, а дипломы 2 степени получили Владимир Крещик, Алексей Смоленцев и Артём Шекера. Поздравляем наших ребят, а также их наставника Максима Голубева с успешным выступлением!», — рассказали «Радио 1» в пресс-службе министерства образования Московской области..


Физтех-лицей им. П.Л. Капицы был открыт в Долгопрудном в 2014 году. Это школа нового типа, основной задачей которой является создание образовательной среды, максимально раскрывающей творческий потенциал каждого ученика, воспитание гармоничной личности, способной достойно ответить требованиям времени.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Олимпиада
#Международная олимпиада
#Физтех лицей
#математика
#образование
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В российских школах предмет ОБЖ будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины»
13 июля 2023, 12:05

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Комитет Госдумы по просвещению проголосовал за поправку о переименовании «Основ безопасности жизнедеятельности» в «Основы безопасности и защиты Родины».
Соответствующую поправку внесли ко второму чтению законопроекта об обязательном привлечении учащихся в школах к общественно полезному труду. Авторами инициативы стала группа сенаторов и депутатов, которую возглавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
 
В конце июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что данный предмет не  изменит объёма  нагрузки на учеников. Программа изучения нового предмета будет составлена на основе существующих «Основ безопасности жизнедеятельности».

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#ОБЖ
#Госдума
#школа
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ФСБ задержала в Курской области диверсантов, собиравших секретные сведения для ВСУ
13 июля 2023, 11:57

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ пресекла противоправную деятельность преступной группы россиян, подозреваемых в сборе и передаче ВСУ сведений в отношении объектов Минобороны РФ.
В результате проведения разыскных мероприятий, силовики обнаружили у членов преступной группировки средства связи и инструкции по выполнению заданий украинских кураторов. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Россияне собирали и передавали украинской стороне данные об объектах Минобороны РФ, дислокации подразделений. Переданная информация могла быть использована ВСУ для совершения диверсионно-террористических актов. 

По данному факту возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщает ФСБ РФ. 

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#ФСБ
#Курская область
#госизмена
#Минобороны
#ВСУ
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На Бали с 2024 года введут налог для туристов
13 июля 2023, 11:41

Фото: iStock/PhotoFra

На Бали всех иностранных туристов с 2024 года обяжут платить налог в 150 тысяч рупий.
По словам губернатора острова Вайана Костера, налог будет приниматься посредством электронного платежа. Об этом пишет издание The Jakarta Post.

Туристы, перед тем как прибыть на остров, будут обязаны оплатить сумму в размере 10 долларов. В дальнейшем, может появиться возможность оплаты налога по прибытии в аэропорт. Действовать норма будет с 2024 года, уточняет агентство. 

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#Бали
#Индонезия
#туристы
#налог
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Демограф Ткаченко: «Идея опираться на льготы в вопросах рождаемости контрпродуктивна»
13 июля 2023, 11:39

Фото: istockphoto/Anna Derzhina

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми. Обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
Руслан Ткаченко, директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» раскритиковал это предложение. Он объяснил, что, с точки зрения демографической науки, семьи с тремя детьми считаются нормальными. Те семьи, где воспитывают одного или двух детей называются малодетными. И только семьи, где растут 5 и более детей, считаются многодетными.
 
По словам эксперта, общество вряд ли сможет понять целесообразность признания малодетных семей многодетными.
 
«Существует спор, нужно ли вкладываться больше в рождение первых детей или лучше вкладываться в рождение третьих и последующих. А данное предложение-какой-то средний непонятный компромисс. Он никакую проблему не решает. Может просто формулировка странная, и хотели просто какую-то программу поддержки рождения детей придумать», - сказал Руслан Ткаченко.
Также эксперт отметил, что, если бы льготная поддержка многодетных семей работала, то, наверное, больше бы рождали четвертых и пятых детей. Но, исходя из демографической ситуации, очевидно, что инструмент поддержки многодетных семей не работает. По мнению Руслана Ткаченко, инициатива Даванкова не подтолкнет и семей с двумя детьми рожать третьего ребёнка. 
 
«Сама идея опираться на льготы в вопросах рождаемости контрпродуктивна. Льготы не являются панацеей от падения рождаемости. Все эти льготные программы должны были быть приняты ещё много лет назад. Мне такому депутату хочется задать пару вопросов, а ещё лучше дать подзатыльников», - заявил Руслан Ткаченко.
По словам эксперта Ткаченко, такие предложения не улучшат демографическую ситуацию. Он призвал прислушаться к серьёзным профессорам-демографам, которые отказываются идти Госдуму, где их рекомендации оставляют без внимания.

Ранее заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что крайне низкий уровень рождаемости зафиксирован в 10 регионах России.

По словам Татьяны Голиковой, речь идёт о Ленобласти, Смоленской, Рязанской, Тульской, Пензенской, Орловской, Владимирской, Саратовской, Тамбовской областях и Республики Мордовия.

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#демография
#рождаемость
#дети
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Турецкий политолог Дюрре обвинил власть в плохой подготовке к предстоящим землетрясениям
13 июля 2023, 11:29

Фото: iStock/Petrovich9

Профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган предсказал мощное землетрясение магнитудой выше семи в Стамбуле и регионе Мраморного моря. По его словам, в турецкой столице в случае мощного землетрясения существует риск цунами.
Политолог, эксперт по Турции Икбаль Дюрре уверен, власти страны не уделяют должного внимания программе подготовки к предстоящим катаклизмам. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1». 
 
«Такие слухи распространяются каждый день, всегда об этом говорят. С другой стороны, мы все понимаем, что, когда будет землетрясение, точно определить невозможно. Мы знаем, что Стамбул – это сейсмически опасный регион, когда-то землетрясение произойдет. Это может быть сегодня, через 20 или 40 лет, поэтому такие заявления не так бурно обсуждаются в Турции. Несмотря на это, наблюдается постоянное напряжение у людей даже на подсознательном уровне, но они не переживают из-за этого с утра до вечера», - отметил Дюрре. 

Он рассказал, что в Турции есть целая программа подготовки к возможным землетрясениям. Однако, по его словам, она реализуется далеко не идеально. Политолог подчеркнул, что из-за этого представители оппозиции сильно критикуют действующую власть. 
 
«Я тоже думаю, что есть много недостатков. Мне кажется, что мэрии, руководство страны больше уделяют внимания популистским проектам и тем, что более выгодны экономически. Таким моментам, как подготовка к землетрясениям, не уделяется необходимое внимание. В этом смысле я согласен с оппозицией. Да, подготовка идет, но она, как мне кажется, на удовлетворительном уровне», - подытожил Дюрре. 

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#Турция
#землетрясение
#подготовка
#власти
#политолог
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МТС вводит комиссию за пополнение счёта домашнего интернета и ТВ
13 июля 2023, 10:58

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Сотовый оператор МТС с 27 июля вводит комиссию 1% за пополнение лицевого счета телефона, домашнего интернета и телевидения.
Сумма комиссии распространяется на оплату услуг в приложении и на сайте, уточняет компания на официальном сайте.

Отмечается, что удержанная сумма не будет превышать 1% от стоимости. По информации оператора, нововведения начнут действовать с 27 июля 2023 года и коснуться пополнений баланса лицевого счета телефона, интернета и ТВ.

В том случае, если оплата услуг производится посредством автоплатежа, комиссия удержана не будет. 

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#комиссия
#оплата
#переводы
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Суд заочно арестовал экс-замминистра энергетики Милова* за фейки о ВС РФ
13 июля 2023, 10:43

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов* заочно арестован по делу о фейках про российскую армию.
Экс-чиновнику предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ. Об это сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

В отношении Милова* судом избрана мера пресечения в виде заключения под страду заочно. Фигурант уголовного дела объявлен в розыск. Известно, что в прошлом году он покинул Россию из-за опасений уголовного преследования. 

В соответствии с санкцией статьи, предъявленной бывшему чиновнику, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. 

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#Москва
#суд
#СВО
#фейки
#ВС РФ
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Анонимный источник сообщил, где находится генерал Сергей Суровикин
13 июля 2023, 10:40

Фото: iStock/Ton Khivintsev

Стало известно, что генерал Сергей Суровикин отдыхает в Ростове
Информацию об отдыхе генерала подтвердили источники издания Readovka.
 
Ранее глава Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что Суровикин «отдыхает и не доступен».

В четверг Общественная наблюдательная комиссии Москвы рассказала, что генерала нет в СИЗО «Матросская тишина» и «Кремлевский централ».

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#Суровкин
#генерал
#Ростов
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В Ступине снесли заброшенную теплицу
13 июля 2023, 10:39

Фото: Istockphoto / belavic

В городском округе Ступино снесли аварийное здание бывшей теплицы. Об этом сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
«Полуразрушенная кирпичная постройка площадью 130 кв м располагалась рядом со школой. Здание многие годы было заброшено. Объект был включён в перечень для ликвидации. Сейчас работы по сносу завершены, территория свободна от аварийной теплицы и строительного мусора», – рассказал Гордиенко. 
Всего на территории городского округа Ступино было выявлено 298 объектов незавершённого и самовольного строительства, а также аварийных зданий. Уже снесено, достроено и приведено в порядок 214 объектов, то есть порядка 72% от общего количества. 

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#Владислав Гордиенко
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#архитектура
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Подмосковье ищет медработников