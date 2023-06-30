Школьники из Подольска запустили спутник на орбиту Земли

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Ученики подольской школы № 29 запустили собственный спутник с космодрома Восточный, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Проект «Школьный космический телескоп» стал очень важным для школьников и для научного сообщества. Благодаря нему школьники и ученые получат снимки космического пространства.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.Читайте также:
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