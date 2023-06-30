Школьники из Подольска запустили спутник на орбиту Земли

Благодаря проекту «Школьный космический телескоп», который разработали ученики из Подольска, научное сообщество получит важные снимки и данные о космическом пространстве

Ученики подольской школы № 29 запустили собственный спутник с космодрома Восточный, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.



Проект «Школьный космический телескоп» стал очень важным для школьников и для научного сообщества. Благодаря нему школьники и ученые получат снимки космического пространства.









Над проектом работали на протяжении 7 лет, два года назад подольская школа № 29 выиграла грант на реализацию этого проекта во Всероссийском конкурсе «Дежурный по планете».

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.