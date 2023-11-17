Школьники из Серебряных Прудов приняли участие в проекте «Билет в будущее»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Школьники городского округа Серебряные пруды участвуют в проекте «Билет в будущее».Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках проекта по профориентации учащиеся школы имени В.И. Чуйкова посетили филиал Луховицкого аграрно-промышленного техникума в Зарайске.
Школьники прослушали лекцию от мастер производственного обучения о профессии повара. Также ребята смогли на практике прочувствовать труд данной работы и приготовить «Быстрый завтрак».
Стоит отметить, что в завершении мастер-класса школьник с удовольствием попробовали свои блюда и поделились радостными впечатлениями друг с другом.
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«Профессиональные пробы являются важной составляющей в формировании профессионального самоопределения школьников. <…>Благодаря таким мероприятиям дети смогут чувствовать уверенность и вдохновение в своих профессиональных выборах, а также успешно реализовывать свои потенциальные возможности», — отметили в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что в завершении мастер-класса школьник с удовольствием попробовали свои блюда и поделились радостными впечатлениями друг с другом.
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Мира Полтева