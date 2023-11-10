Школьники из Волоколамска встретились с олимпийским чемпионом на международном форуме

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Активисты Движения Первых Гимназии №1 города Волоколамска посетили масштабную выставку-форум на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В рамках форума школьники посетили лекцию от Романа Костомарова, где смогли задать ему интересующие их вопросы. Также он рассказал как смог найти мотивацию для продолжения работы.
Стоит отметить, что волоколамские ученики побывали и на интерактивных зонах выставки, где они получили баллы, которые можно обменять на приятные призы.
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«Меня закалил спорт... Проиграв, нужно заставить себя еще больше работать, чтобы потом снова выйти на лед и побеждать. Спорт воспитывает упорство. Поэтому занимайтесь спортом, чтобы у вас в характере был этот стержень», — поделился фигурист.
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Мира Полтева