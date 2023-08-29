Школьники на «Уроке цифры» познакомятся с методами применения искусственного интеллекта в экономике

Фото: istockphoto/Natee Meepian
С 18 сентября по 8 октября 2023 года пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры». На нем школьников познакомят со способами применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики.
В этом году стратегическим партнером акции выступил Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Он же стал разработчиком содержания «Урока цифры» при экспертной поддержке Сбера. Всероссийскую образовательную акцию ежегодно проводит АНО «Цифровая экономика» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерством просвещения Российской Федерации. Акция является поддерживающим мероприятием в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».
На Международной конференции по ИИ AI Journey 2022 президент России Владимир Путин обозначил необходимость использования самых актуальных и передовых технологических направлений и решений в области ИИ для использования в ключевых отраслях экономики. Именно эта тематика выбрана для нового сезона «Урока цифры».
В ходе «Урока цифры» ребята познакомятся с особенностями процесса работы с данными, на практике изучат варианты применения технологий ИИ в ключевых отраслях экономики — строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении и других. Школьники, при наставничестве и поддержке педагога, сначала изучат тему, а затем смогут закрепить полученные знания в формате интерактивного тренажера. Уроки построены таким образом, чтобы они были интересны ребятам из разных возрастных групп: 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов.
Читайте также:
Подмосковье получило награду Всероссийского форума за проект «Урок цифры»
В Подмосковье пройдет образовательный проект для детских лагерей «День Цифры»
Фонд «СТРАНА» разработал «Мотивирующие цифровые уроки»
На Международной конференции по ИИ AI Journey 2022 президент России Владимир Путин обозначил необходимость использования самых актуальных и передовых технологических направлений и решений в области ИИ для использования в ключевых отраслях экономики. Именно эта тематика выбрана для нового сезона «Урока цифры».
«Искусственный интеллект сегодня применяется во всех отраслях экономики, поэтому компетенции в этой сфере востребованы в любой профессии. Посвященный нейросетям и их использованию «Урок цифры» — наш вклад в будущее благополучие современных школьников и, конечно же, развитие страны в целом», – отметил Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».
В ходе «Урока цифры» ребята познакомятся с особенностями процесса работы с данными, на практике изучат варианты применения технологий ИИ в ключевых отраслях экономики — строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении и других. Школьники, при наставничестве и поддержке педагога, сначала изучат тему, а затем смогут закрепить полученные знания в формате интерактивного тренажера. Уроки построены таким образом, чтобы они были интересны ребятам из разных возрастных групп: 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов.
Читайте также:
Подмосковье получило награду Всероссийского форума за проект «Урок цифры»
В Подмосковье пройдет образовательный проект для детских лагерей «День Цифры»
Фонд «СТРАНА» разработал «Мотивирующие цифровые уроки»
Александр Бойцов