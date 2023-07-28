Школьники начнут изучать основы противодействия коррупции с нового учебного года

Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области
Изучать противодействие коррупции будут на предметах обществознание, история и литература, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
Ученикам расскажут об опасности коррупционных действий, механизмах противостояния взяточничеству, также расскажут о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.
Главное управление региональной безопасности Московской области организовывало конкурс творческих работ для старшеклассников «Дети против коррупции». Решено проводить такой конкурс на регулярной основе.
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