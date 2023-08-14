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Школьники Подмосковья смогут провести август с Сириус.Курсами

14 августа 2023, 18:16

Фото: istockphoto / timltv

Подмосковные школьники могут провести август с Сириус.Курсами, которые разработаны специально для школьников 7-11 классов.

Образовательный центр «Сириус» предлагает пройти курсы по предметам: математика, физика, химия, биология, информатика, лингвистика и искусственный интеллект, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Образовательные курсы разработаны преподавателями Центра «Сириус».


Узнать подробнее о курсах можно на сайте. Там же можно ознакомиться с программой и записаться на курс.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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В форуме «Армия-2023» участвуют около 50 подмосковных предприятий
14 августа 2023, 19:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Около 50 подмосковных предприятий представили свои разработки на IX Международном военно-технический форуме «Армия-2023», который стартовал в парке «Патриот» в Подмосковье.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил форум, который открыли министр обороны Сергей Шойгу, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и зампред правительства России – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Глава региона осмотрел экспозицию и пообщался с производителями подмосковного ОПК.
 
В выставке участвуют более 1,5 тыс российских и зарубежных предприятий, в том числе около 50 компаний, работающих на территории Подмосковья.
«Форум «Армия-2023» – знаковое событие для оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Мероприятие проходит уже в девятый раз, представляя прорывные разработки и самые передовые технологии отрасли. Это и новейшие образцы вооружения, и средства разведки, радиоэлектронной борьбы, и комплексы ПВО. Ежегодно в форуме участвуют порядка полусотни подмосковных производителей, и 2023-й – не исключение», – сказал губернатор.
Он добавил, что всего в регионе в сфере ОПК работают более 100 предприятий, на них заняты свыше 120 тыс человек. 
«Это особо ценные работники, и мы стараемся их всячески поддерживать. Так, уже около 800 молодым учёным и специалистам предоставили льготное жильё по программе «Социальная ипотека». С рядом компаний заключили соглашения о подготовке для них кадров. Расширяем и программу «Профессионалитет», – сказал Воробьёв. 
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» из Королёва представила на выставке как военную продукцию, так и космические аппараты. Самый современный из них, «Кондор-ФКА», недавно был запущен на орбиту и уже приступил к работе. На сегодня это единственное отечественное решение по всепогодному мониторингу, например, для Северного морского пути. 
 
Другая разработка корпорации – тренажёр «Парашютист». VR-технологии позволяют обеспечить максимально реалистичное выполнение имитационного прыжка, отработать алгоритм всех действий.
 
Также «Тактическое ракетное вооружение» знакомит посетителей со своими новейшими литий-ионными аккумуляторами, комплексом бортового оборудования «Авиатор», электрическим мини-погрузчиком «HARD-E», электрозарядной станцией для электробусов.
 
Ещё одна компания из Королёва – «Передовая текстильщица», лидер в производстве технических тканей для силовых структур. На выставке она демонстрирует материалы для производства парашютов.
 
Щёлковская шелкоткацкая фабрика представляет экипировку для военнослужащих, Авиационная корпорация «Рубин» из Балашихи – тормозные диски и тепловые пакеты из композиционных материалов, «АРМОКОМ» из Хотькова – модульный бронешлем и тонкую бронепанель, Лыткаринский завод оптического стекла – новый комплекс досмотра с тепловизором.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#форум
#армия
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В Турции температура воздуха поднялась до 47 градусов
В турецком Диарбакыре температура воздуха поднялась до 47 градусов
14 августа 2023, 18:51

Фото: iStock/lamyai

Температура воздуха поднялась до 47 градусов в турецкой провинции Диярбакыр на юго-востоке страны. Об этом сообщает газета Hürriyet.
Сообщается, что с воскресенья Турцию охватила волна жары. В некоторых провинциях температура поднялась выше 46 градусов.

По мнению экспертов, выходить на улицу без особой необходимости не следует. 

Напомним, ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что уже к 17-18 августа температура в столице поднимется до 28°C. В то же время, по словам специалиста, будет наблюдаться рост атмосферного давления. До этого стало известно, что уровень солнечной активности достиг максимальных значений за последние 20 лет. 

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#погода
#опасность
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Как в России изобретали «чудовищный» истребитель МиГ-23
14 августа 2023, 18:41

Фото: РИА Новости/Скрынников

Машина из 60-х, одна из мощнейших по вооружению машин того времени. Истребитель МиГ-23 — значимая фигура в истории авиационного промышленного комплекса Советского Союза. Этот истребитель стал важным звеном в вооружённых силах многих стран. Созданный в период холодной войны, Миг-23 продолжает оставаться интересным объектом для любителей авиации и историков. Подробнее об истории создания легендарного истребителя — в материале «Радио 1».
В начале 1960-х годов мир оказался в эпицентре холодной войны, и необходимость в современных, многоцелевых истребителях становилась всё более явной. В бюро Микояна и Гуревича (МиГ) в 1960-х годах разработали экспериментальный истребитель, чтобы ответить на возникшую необходимость. Его тогда прозвали Е-8. От всех прежних самолётов, созданных в конструкторском бюро Микояна и Гуревича, его отличала компоновка носовой части фюзеляжа – воздухозаборник двигателя «переехал» вниз, что дало возможность разместить перед кабиной пилота радиолокационную станцию с большим диаметром антенны. Е-8. От всех прежних самолётов, созданных в конструкторском бюро Микояна и Гуревича, его отличала компоновка носовой части фюзеляжа – воздухозаборник двигателя «переехал» вниз, что дало возможность разместить перед кабиной пилота радиолокационную станцию с большим диаметром антенны. Истребитель должен был стать лучше своего предшественника – МиГ-21, поэтому полноценная разработка самолёта заняла несколько лет. Она включала в себя инновационные решения в области аэродинамики, электроники и систем управления. В 1967 году МиГ-23 впервые взмыл в небо, заложив основу для будущего авиационного наследия.

Истребитель был принят на вооружение в 1969 году. Серийным выпуском самолёта МиГ-23 занимался Московский авиастроительный завод «Знамя труда». Главной задачей изготовителей была установка самого нового и качественного бортового оборудования, а также улучшение манёвренных способностей аппарата. Новой была и более мощная силовая установка. Для повышения аэродинамических качеств была увеличена площадь крыльев, топливный бак был расположен под фюзеляжем. МиГ-23 имел множество модификаций, однако все они имели недостатки, поэтому на сегодня все модификации аппарата МиГ-23 сняты с вооружения ВВС РФ. Серийное производство было прекращено в 1985 году. 
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Силовая установка самолёта МиГ-23 была представлена форсажным двигателем турбореактивного типа, он обозначался как Р-35-300. Он производил тягу в 13 тысяч килограммов. Данный двигатель был спроектирован конструктором Хачатуровым в бюро «Союз». С помощью данной силовой установки самолёт мог развивать скорость в 2,5 тысячи км/час в полёте на высоте и 1350 км/час у земли. Кроме того, истребитель обладал хорошей манёвренностью, это позволяло ему быть одним из лучших в небе. Универсальной машину делала возможность выполнять боевые задачи как в воздухе, так и на земле.

Но есть у истребителя и несколько минусов. Считается, что МиГ-23 тяжело управлять на низких скоростях, также он имеет ограничения по дальности полёта, им было тяжело управлять на низких скоростях. Для того времени самолёт имел хорошую тяговооружённость, но был очень сложен в обслуживании. Для этого требовалось минимум пять человек и неделя работы. При этом, работать над ним должны были узкопрофильные специалисты.  
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Самолёты экспортировались в Афганистан, Алжир, Анголу, Болгарию, Кубу, Чехословакию, Германию, Египет, Ливию, Венгрию, Ирак, Индию, КНДР, Эфиопию, Южный Йемен, Польшу, Сирию и Вьетнам. Вскоре после появления МиГ-23 попал и в США. Американские пилоты хвалили самолёт за тяговооружённость, однако сетовали на отсутствие запчастей не было. Нехватка комплектующих приводила к катастрофам, машины выходили из строя прямо в воздухе, американские пилоты разбивались. Многие летчики хвалили его за мощь, но когда их попросили поставить отметку по обслуживанию боевой техники, они написали, что это «чудовищно».
 
Напомним, утром 14 августа стало известно, что истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу Thunder Over Michigan в США. Самолёт рухнул на парковку жилого комплекса в городе Бельвилл около Детройта. Пилот и второй член экипажа успели катапультироваться. 

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#производство
#вооружение
#лётчики
#самолет
#ссср
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В Подмосковье открылась регистрация на педагогическую конференцию
14 августа 2023, 18:38

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Образовательный центр «Взлёт» открывает регистрацию на традиционную августовскую педагогическую конференцию, которая состоится 25 августа.

Темой конференции 2023 года стала: «Успех ребёнка - успех педагога», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках конференции учителя посетят образовательные лекции, обсудят разные аспекты работы с талантливыми учениками и подведут итоги олимпиад 2022/2023 учебного года.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте. Регистрация доступна до 22 августа.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#подмосковье
#конкурс
#регистрация
#страны
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Территории возле станций МЦД-3 и МЦД-4 готовят к запуску диаметров
14 августа 2023, 18:36

Фото: Минблаго МО

Работы по благоустройству территорий, прилегающих к станциям МЦД-3 и МЦД-4 в Московской области, близятся к завершению. Всего преобразятся территории у 21 станции в семи городских округах Московской области, сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.
МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» проходит по 21 станции в городских округах Химки, Люберцы и Раменский.
 
На территории городского округа Химки это станции Малино, Фирсановская, Подрезково, Сходня, Левобережная и Химки. 
 
В городском округе Люберцы в состав МЦД-3 войдут станции Люберцы-1, Томилино, Малаховка, Панки, Ухтомская и Красково. 
 
В Раменском городском округе МЦД-3 проходит через Раменское, Фабричную, Отдых, Ильинскую, Быково, Удельную, Кратово, Есенинскую и Ипподром.
 
Работы по благоустройству проводятся на 15 станциях: Фирсановская, Люберцы-1, Томилино, Малаховка, Панки, Ухтомская, Красково, Раменское, Фабричная, Ильинская, Быково, Удельная, Кратово, Есенинская и Ипподром.
 
В рамках благоустройству территорий, прилегающих к станциям МЦД, запланировано обустройство зон комфортного ожидания, автомобильных парковок, удобных пешеходных коммуникаций, связывающих станции с остановками наземного городского транспорта. 
 
Кроме того, будет выполнена замена покрытий тротуаров и проезжих частей автодорог, обновлена разметка парковок и пешеходных переходов. 
 
Запуск МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» запланирован на вторую половину августа.
 
МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожный» идёт через девять станций в городских округах Наро-Фоминск, Одинцово, Реутов и Балашиха.

В рамках благоустройства территорий будут созданы зоны комфортного ожидания, автостоянки и пешеходные коммуникации суммарной протяжённостью 9,6 км. Кроме того, запланировано отремонтировать более 15 км тротуаров и 15 автодорог.
 
Как отметили в министерстве, все эти преобразования направлены на улучшение проживания жителей и облегчение доступа к транспортным узлам. Проект станет заметным вкладом в развитие инфраструктуры региона и повышение уровня комфорта пассажиров. 

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#мцд-4
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#министерство благоустройства мо
#транспорт
#московская область
#подмосковье
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Психолог Философ назвала неприемлемым методом воспитания унижения
14 августа 2023, 18:10

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Психолог Марина Философ заявила, что при воспитании ребёнка ни в коем случае не следует унижать его, поскольку это пагубно влияет на его психику и уничтожает самооценку.
«Нельзя говорить: «Не подходи ко мне!», «Я тебя больше не люблю!» В любом возрасте ребёнок воспримет это как угрозу, что негативно скажется на его психическом состоянии. Нельзя обзывать детей, сомневаться в их способностях. Высмеивать их, унижать, это уничтожает самооценку ребёнка, уверенность в своих силах», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Философ.

Она отметила, что ошибкой является и запрет на проявление чадом своих врождённых качеств. Такие методы могут привести к отчуждению ребёнка от себя самого, неприятию им своей личности и психологическим проблемам.

Также она рекомендовала не применять манипуляции к ребёнку в процессе воспитания.

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#дети
#родители
#психолог
#семья
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В Подмосковье подготовили к зиме уже более 60% теплосетей
14 августа 2023, 18:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области подготовили к зиме уже 62% тепловых сетей, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
В рамках подготовки коммунальной инфраструктуры региона к зиме специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы участвуют в гидравлических испытаниях теплосетей. С 4 апреля они выполнили 2047 выездов в населённые пункты Подмосковья.
«Проверки организованы в 58 муниципалитетах. На сегодня повышенным давлением протестировано 6622 погонных километров теплосетей из 10 675 имеющихся в регионе», – уточнил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский
Тепловые сети полностью проверены в 14 муниципалитетах. Менее 30% работ по гидроиспытаням проведено в городских округах Дзержинский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Химки, а также в Звёздном городке и ЗАТО Молодёжный.
 
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#московская область
#подмосковье
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Специалисты проведут ремонт центральной егорьевской больницы
14 августа 2023, 17:43

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по ремонту ГБУЗ МО «Егорьевская центральная районная больница».
В рамках проекта планируется выполнить отделочные работы в медучреждении, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Медицинское учреждение расположено в Егорьевске на улице Жукова Гора, дом 19» — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Приём заявок уже стартовал и продлится он до 30 августа текущего года. Начальная цена контракта на ремонт медицинского учреждения составляет 15 932 263,20 рублей.

Узнать о актуальных контрактах можно в системе и на портале ЕАСУЗ. Закупки малого объема размещаются в Электронном магазине Московской области.

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Синоптик Ильин: К концу недели в Москву вернётся жара
14 августа 2023, 17:42

Фото: istockphoto.com/Igor Barilo

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что уже к 17-18 августа температура в столице поднимется до 28°C.
«Уже в ближайшее время в Москву вернётся лето. С завтрашнего дня в столичный регион придёт антициклон с малой облачностью, а осадков вообще не будет. Температура воздуха будет расти каждый день на 1,5-2°C. К четвергу-пятнице, 17-18 августа, она достигнет 26-28°C», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

В то же время, по словам специалиста, будет наблюдаться рост атмосферного давления.

До этого стало известно, что уровень солнечной активности достиг максимальных значений за последние 20 лет. Так, активность Солнца в текущем цикле развивается примерно в 1,5 раза быстрее ожидаемого и уже побила пиковые значения. Как уточняют argumenti.ru, последнее прохождение векового пика солнечной активности было в 1960-х годах, поэтому начало и первая половина XXI века должны были прийтись на вековой минимум, но сейчас наблюдается обратное. Учёные констатируют, что геомагнитная и радиационная обстановки являются напряженными.

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#прогноз
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