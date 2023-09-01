Школьники в Херсонской области хотят учить украинский язык

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«64% детей хотят изучать украинский факультативно. Это у нас дети 1–4-го классов», - прокомментировали ситуацию в министерстве по Херсонской области.Украинский также захотели изучать в Запорожской области. При этом, в Минобрнауки отметили, что новые учебники будут поставлены до середины сентября.
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